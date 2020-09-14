«Зенит» поборется за лидерство. Программа седьмого тура РПЛ завершится в понедельник
ТАСС, 14 сентября. Программа седьмого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 сентября. Программа седьмого тура Тинькофф — Российской
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«Зенит» не проигрывает в чемпионате на своем поле с 1 декабря 2018 года — домашняя серия подопечных Сергея Семака без поражений составляет 24 матча (19 побед и пять ничьих). После шести игр команда с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Семак в матче с тульской командой
«Арсенал» в нынешнем сезоне обыграл пока только «Динамо» со счетом 2:0, в остальных пяти матчах туляки дважды сыграли вничью и трижды уступили. В активе у команды пять очков после шести игр, клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. У «Арсенала» есть ощутимые потери в линии атаки — на прошлой неделе в московское «Динамо» перешел полузащитник Даниил Лесовой, не полетел в
В минувшем сезоне «Зенит» дважды обыграл «Арсенал»: в
Завершит программу седьмого тура поединок в
«Локомотив» Марко Николича после двух побед на старте резко сбавил обороты, безвыигрышная серия команды достигла уже четырех матчей. Железнодорожники за этот период проиграли «Ахмату» (2:3) и «Спартаку» (1:2), а также сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Москвичи расположились на 10-й строчке в таблице с восемью набранными очками. В лазарете «Локомотива» как минимум до весны будет находиться отметивший 11 сентября свое 24-летие полузащитник Дмитрий Баринов, перенесший операцию после разрыва крестообразных связок в матче четвертого тура против «Спартака».
В последний раз «Ростов» дома выигрывал у «Локомотива» 6 мая 2016 года (2:1). С тех пор в четырех очных матчах на своем поле ростовчане лишь однажды смогли взять очки. У хозяев под вопросом участие в матче травмированных защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Павла Мамаева.
В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: «Ростов» выиграл в Москве со счетом 2:1, а «Локомотив», еще под руководством Юрия Семина, праздновал успех на берегах Дона — 3:1. Всего в российской истории соперники пересекались в различных турнирах 55 раз. У столичного клуба 32 победы, ростовчане были сильнее в шести встречах, еще 17 матчей завершились вничью.