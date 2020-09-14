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08:51 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» поборется за лидерство. Программа седьмого тура РПЛ завершится в понедельник

ТАСС, 14 сентября. Программа седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) завершится в понедельник. В этот день встретятся петербургский «Зенит» и тульский «Арсенал» (начало — 18:30 мск), а также «Ростов» и московский «Локомотив» (20:30).

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Источник: РИА "Новости"

В Санкт-Петербурге сине-бело-голубые, которые после серии из четырех побед на старте в двух последних матчах перед перерывом на сентябрьские игры сборных уступили «Динамо» (0:1) и сыграли вничью с «Локомотивом» (0:0), примут тульский «Арсенал», в этом сезоне еще не набиравший очков на выезде.

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Зенит (Санкт-Петербург)

«Зенит» не проигрывает в чемпионате на своем поле с 1 декабря 2018 года — домашняя серия подопечных Сергея Семака без поражений составляет 24 матча (19 побед и пять ничьих). После шести игр команда с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. Семак в матче с тульской командой по-прежнему не сможет рассчитывать на травмированных вратаря Андрея Лунева и аргентинского игрока группы атаки Себастьяна Дриусси.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 7, 14.09.2020, 18:30

Зенит-Арсенал Т-

«Арсенал» в нынешнем сезоне обыграл пока только «Динамо» со счетом 2:0, в остальных пяти матчах туляки дважды сыграли вничью и трижды уступили. В активе у команды пять очков после шести игр, клуб располагается на 14-й строчке в турнирной таблице. У «Арсенала» есть ощутимые потери в линии атаки — на прошлой неделе в московское «Динамо» перешел полузащитник Даниил Лесовой, не полетел в Санкт-Петербург и главный бомбардир туляков Евгений Луценко, получивший травму в матче пятого тура против «Химок». 33-летний форвард должен вернуться в строй к домашней встрече следующего тура против «Сочи».

В минувшем сезоне «Зенит» дважды обыграл «Арсенал»: в Санкт-Петербурге со счетом 3:1, а на выезде — 1:0. Всего в чемпионатах России команды встречались 10 раз. Семь побед на счету «Зенита», два раза выиграл «Арсенал», один матч завершился вничью.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 7, 14.09.2020, 20:30

Ростов-Локомотив-

«Локомотив» отправился в гостеприимный Ростов-на-Дону

Завершит программу седьмого тура поединок в Ростове-на-Дону, где команда Валерия Карпина примет «Локомотив». В шестом туре «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1), а до этого благодаря точным ударам японского новичка команды полузащитника Кенто Хашимото добыл победы в матчах с «Уралом» и «Уфой» с одинаковым счетом 1:0. Ростовчане после шести игр занимают седьмое место с 10 очками.

«Локомотив» Марко Николича после двух побед на старте резко сбавил обороты, безвыигрышная серия команды достигла уже четырех матчей. Железнодорожники за этот период проиграли «Ахмату» (2:3) и «Спартаку» (1:2), а также сыграли вничью с «Уралом» (1:1) и «Зенитом» (0:0). Москвичи расположились на 10-й строчке в таблице с восемью набранными очками. В лазарете «Локомотива» как минимум до весны будет находиться отметивший 11 сентября свое 24-летие полузащитник Дмитрий Баринов, перенесший операцию после разрыва крестообразных связок в матче четвертого тура против «Спартака».

Локомотив (Москва)

В последний раз «Ростов» дома выигрывал у «Локомотива» 6 мая 2016 года (2:1). С тех пор в четырех очных матчах на своем поле ростовчане лишь однажды смогли взять очки. У хозяев под вопросом участие в матче травмированных защитника Дмитрия Чистякова и полузащитника Павла Мамаева.

Российская Премьер-Лига

В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами: «Ростов» выиграл в Москве со счетом 2:1, а «Локомотив», еще под руководством Юрия Семина, праздновал успех на берегах Дона — 3:1. Всего в российской истории соперники пересекались в различных турнирах 55 раз. У столичного клуба 32 победы, ростовчане были сильнее в шести встречах, еще 17 матчей завершились вничью.

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