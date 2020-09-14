Охладили пыл. ЦСКА лишил «Спартак» лидерства в РПЛ, нанеся ему первое поражение в сезоне

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Центральный матч тура, несмотря на громкую вывеску, еще до стартового свистка потерял с точки зрения атмосферы, обычно присущей дерби. В связи с ограничениями, прописанными в регламенте РПЛ, гостевой сектор на принципиальном матче не был предусмотрен. При этом билеты на игру могли приобрести только владельцы сезонных абонементов на игры ЦСКА. Несмотря на все эти условия, нескольким десяткам болельщиков красно-белых все же удалось попасть на стадион.

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ЦСКА перед матчем потерял из-за травм центральных защитников Игоря Дивеева и Бруно Фукса, в связи с чем на этих позициях с первых минут вышли Хёрдур Магнуссон и Вадим Карпов. При этом не игравший за молодежную сборную России из-за повреждения нападающий Федор Чалов также попал в стартовый состав.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 19:00 ЦСКА 3 Спартак 1

Начало встречи осталось за «Спартаком», который после шестого тура шел на первом месте в турнирной таблице. Красно-белые могли открыть счет в самом начале игры. Они получили право на опасный штрафной, но распорядиться возможностью забить не сумели. Однако уже спустя 10 минут гости добились своего благодаря усилиям Эсекьеля Понсе.

После пропущенного мяча армейцы выровняли игру и воспользовались первым же своим шансом сравнять счет. Исландский защитник Хёрдур Магнуссон выиграл верховую борьбу и ударом с отскоком от газона с близкого расстояния застал врасплох вратаря «Спартака» Александра Максименко. Спустя две минуты защитник «Спартака» Айртон ворвался в штрафную и упал после контакта с Карповым, главный арбитр встречи Сергей Карасев показал бразильцу желтую карточку за симуляцию.

«Бонус арбитру, Айртон начал заваливаться еще до сближения с футболистом ЦСКА, это называется провокация судьи. Карасев молодец, решился показать бразильцу желтую карточку», — сказал ТАСС бывший инспектор Международной федерации футбола Натан Бартфельд.

Спартак (Москва) Все о команде

Футболисты «Спартака» после этого имели еще два хороших момента, но сначала Понсе пробил мимо из выгодной позиции, а после удара Джордана Ларссона армейцев выручил Игорь Акинфеев. Под занавес первого тайма Марио Фернандес и Никола Влашич разыграли комбинацию, которая завершилась точным ударом хорватского полузащитника.

Дебют Кокорина

В матче с ЦСКА ожидался долгожданный дебют главного новичка «Спартака» в межсезонье Александра Кокорина. В дерби он впервые после подписания контракта в начале августа попал в заявку новой команды. До этого в последний раз он выходил на поле 11 июля, когда «Сочи», за который он играл на правах аренды, дома обыграл «Спартак» (1:0).

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29-летний форвард появился на поле на 56-й минуте встречи с ЦСКА, заменив Зелимхана Бакаева. Сразу же после этого красно-белые имели два прекрасных шанса сравнять счет, но оба раза безупречен был Акинфеев. Голкипер ЦСКА сначала справился с сильным ударом Наиля Умярова под перекладину, а затем отразил мяч после выстрела Георгия Джикии низом. «Нельзя не отметить великолепную игру Игоря Акинфеева, он подтвердил, что является номером один в России», — сказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

ЦСКА (Москва) Все о команде

Последние минуты встречи «Спартак» проводил в атаке, ЦСКА отвечал контратакующими действиями. В компенсированное время в одной из контратак преимущество армейцев увеличил новичок команды нигериец Чидера Эджуке. После пропущенного мяча футболисты и тренерский штаб «Спартака» высказали Карасеву претензии — по их мнению, гол был забит несправедливо, поскольку ранее полузащитник ЦСКА Иван Обляков при приеме мяча коснулся его рукой. Карасев показал желтую карточку Тедеско, а также удалил одного из членов штаба красно-белых.

«Мяч не изменил направление, скорость его не поменялась. Я на стороне судьи. Что мы будем искать клопов в таких моментах? Объективных причин отменять этот забитый мяч не было», — отметил Бартфельд.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов придерживается противоположного мнения: «Не хочу говорить по судейству, мощнейших ошибок не было, мне понравилось. Рука была, думаю, в следующий раз нам повезет больше. Может быть, хорошо, что сегодня так произошло. Чемпионат только начинается, я не оцениваю команду по дерби — я оцениваю ее по итоговому месту», — подчеркнул он.

Победа позволила ЦСКА подняться на четвертое место в турнирной таблице. «Спартак» не сумел сохранить лидерство в турнирной таблице и опустился на второе место.

На первую строчку поднялся «Сочи», в субботу переигравший «Ахмат» (1:0).

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Клуб из Краснодарского края остался единственным в РПЛ, не потерпевшим со старта сезона ни одного поражения.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 0:00 Ротор - Краснодар -

«Ротор» и «Краснодар» не сыграли из-за вспышки коронавируса

Встреча между «Ротором» и «Краснодаром» была отменена из-за вспышки коронавируса в волгоградском клубе. В субботу «Ротор» сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Председатель комитета физической культуры и спорта Волгоградской области Александр Глинянов назвал странным решение отменить встречу.

«Объяснения этому [решению] я найти не могу. Те семь игроков, у которых был положительный тест на коронавирус, в пятницу были изолированы. Сегодня они сдали повторные тесты на кровь и ПЦР, и анализ на кровь оказался отрицательным, а ПЦР — положительным, — сказал он. — Мы в оперативном режиме, учитывая воскресенье, получили заключение по итогам тестов и были готовы к сегодняшней игре. Мы уведомили об этом лигу, всех, кого надо, и решение, на мой взгляд, более чем странное и непонятное».

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) должен присудить «Ротору» техническое поражение.

«Мы будем ждать документов от “Ротора”, чтобы принять своевременные решения о проведении матча следующего тура. И главное, я желаю скорейшего выздоровления всем представителям клуба», — сказал ТАСС президент РПЛ Сергей Прядкин.

Краснодар (Краснодар) Все о команде

В текущем сезоне РПЛ матч отменили впервые. В сезоне-2019/20 из-за неявки по причине карантина, связанного со случаями заражения коронавирусом, было отменено четыре матча: игры «Оренбурга» против «Краснодара» и екатеринбургского «Урала», а также встречи «Сочи» против «Тамбова» и самарских «Крыльев Советов». «Оренбургу» и «Сочи» было засчитано по два технических поражения. Матч «Краснодар» — «Динамо» из-за коронавируса был перенесен на месяц. Под угрозой срыва был матч «Сочи» — «Ростов» из-за случаев заражения в команде из Ростова-на-Дону. Из-за карантина на встречу против «Сочи» вышли игроки академии «Ростова», встреча завершилась со счетом 10:1 в пользу сочинцев.

Футбол Премьер-лига 2020/2021 Тур 7, 13.09.2020, 16:30 Динамо 0 Рубин 1

«Рубин» продлил беспрогрышную серию

В первом матче воскресного дня казанский «Рубин» на выезде переиграл московское «Динамо» со счетом 1:0. Единственный гол на 31-й минуте с пенальти забил сербский нападающий Джордже Деспотович.

В первом тайме повреждение получил 19-летний полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия, игрок не сумел самостоятельно покинуть поле, его унесли на носилках. Главный тренер казанской команы Леонид Слуцкий после матча отметил, что грузинский полузащитник получил сотрясение мозга.

Главный тренер «Динамо» Кирилл Новиков считает, что 11-метровый удар в ворота его команды был назначен несправедливо. «У меня возникает большой вопрос по пенальти. На мой взгляд, игрок “Рубина” сначала начал нырять и только потом произошел контакт. Мое мнение — пенальти в наши ворота не было, но это всего лишь отступление, мы занимаемся игрой своей команды», — отметил главный тренер «Динамо».

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На 52-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален нападающий «Динамо» Николай Комличенко. В компенсированное время за второе предупреждение были удалены корейский полузащитник «Рубина» Хван Ин Бом и защитник «Динамо» Сергей Паршивлюк. Главный арбитр встречи Сергей Лапочкин не зафиксировал ни одного нарушения правил игроками гостевой команды в первом тайме.

«Судейство мне не понравилось, с точки зрения определения дисциплинарных санкций должны быть узкие рамки, Лапочкин вышел из этих рамок, к моему большому сожалению, это судейство не может быть оценено как позитивное. Сергей Лапочкин очень легко разбрасывался желтыми карточками, он их стал давать за каждое нарушение правил, это антифутбол и антисудейство. Игроки занервничали, потому что видят, что свистки раздаются в однообразные моменты, за которые абсолютно по-разному показывают карточки», — сказал Бартфельд ТАСС.

«Рубин» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России до четырех матчей (три победы и ничья) и догнал «Динамо» по очкам. В активе команд по 11 набранных очков. «Рубин» занимает пятое место в таблице, «Динамо» — шестое.