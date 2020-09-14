Зайнутдинов прокомментировал победу ЦСКА в дерби над «Спартаком»

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Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России.

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Московское дерби прошло на «Арене ЦСКА» и завершилось победой хозяев со счетом 3:1. Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте.

Спартак (Москва) Все о команде

«Очень тяжело было, но это дерби», — сказал Зайнутдинов в раздевалке после игры.

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