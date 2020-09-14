Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
13.09
Валенсия
Леванте
42
Футбол. Зарубежный
13.09
ПСЖ
Марсель
01
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
11:00 (мск), источник: Vesti.kz

Зайнутдинов прокомментировал победу ЦСКА в дерби над «Спартаком»

Казахстанец провел третий матч за армейцев.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Полузащитник ЦСКА и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов поделился впечатлениями от победы над «Спартаком» в рамках седьмого тура чемпионата России.

ЦСКА (Москва)

Московское дерби прошло на «Арене ЦСКА» и завершилось победой хозяев со счетом 3:1. Зайнутдинов вышел на замену на 64-й минуте.

Спартак (Москва)

«Очень тяжело было, но это дерби», — сказал Зайнутдинов в раздевалке после игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для Зайнутдинова этот матч стал третьим за ЦСКА, куда он перешел в августе из «Ростова». Казахстанец подписал контракт на пять лет.

Читайте также
ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
Главный тренер сборной Казахстана по боксу озвучил основную актуальную проблему
«Зенит» поборется за лидерство. 7-й тур РПЛ завершится сегодня
«Челси» договорился о покупке голкипера
Охладили пыл. ЦСКА лишил «Спартак» лидерства в РПЛ
«Родченков меня не знает». Евгений Устюгов о допинговом деле
Неймар прокомментировал драку со своим участием в матче ПСЖ
«Тоттенхэм» проиграл «Эвертону» в первом матче сезона АПЛ
Газизов, Тедеско и Гончаренко поделились эмоциями после дерби
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь