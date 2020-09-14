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14:24 (мск), источник: ТАСС

«Ротор» вернет деньги за билеты на отмененный матч РПЛ против «Краснодара»

ТАСС, 14 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» вернет болельщикам средства за билеты на отмененный матч седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара». Об этом сообщает пресс-служба волгоградского клуба.

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Матч должен был пройти на «Волгоград-Арене» в воскресенье, но был отменен из-за семи случаев заражения коронавирусом у игроков хозяев. Запрос на возврат средств можно оформить в онлайн-режиме.

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Российская Премьер-Лига

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) должен присудить «Ротору» техническое поражение.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ротор» после шести сыгранных туров замыкает турнирную таблицу, набрав два очка. «Краснодар» занимает 11-е место после шести игр, в активе клуба восемь очков.

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