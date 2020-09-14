«Ротор» вернет деньги за билеты на отмененный матч РПЛ против «Краснодара»
ТАСС, 14 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» вернет болельщикам средства за билеты на отмененный матч седьмого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 14 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» вернет болельщикам средства за билеты на отмененный матч седьмого тура Тинькофф — Российской
Матч должен был пройти на «Волгоград-Арене» в воскресенье, но был отменен
Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр
«Ротор» после шести сыгранных туров замыкает турнирную таблицу, набрав два очка. «Краснодар» занимает 11-е место после шести игр, в активе клуба восемь очков.