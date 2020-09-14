«Ротор» вернет деньги за билеты на отмененный матч РПЛ против «Краснодара»

Матч должен был пройти на «Волгоград-Арене» в воскресенье, но был отменен из-за семи случаев заражения коронавирусом у игроков хозяев. Запрос на возврат средств можно оформить в онлайн-режиме.

Российская Премьер-Лига Все о турнире

Регламент РПЛ не предусматривает переноса игр из-за случаев заражения коронавирусом в одной из команд. В ближайшее время контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) должен присудить «Ротору» техническое поражение.

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