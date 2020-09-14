«Зенит» предложит за ведущего футболиста ЦСКА Влашича около €35 млн

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«Зенит» предложит московскому ЦСКА за Николу Влашича около €35 млн плюс бонусы. Об этом РБК сообщил источник в ЦСКА и собеседник, знакомый с ходом переговоров.

«В руководстве “Зенита” видят во Влашиче возможность качественного усиления атаки под Лигу чемпионов. Спортивный директор клуба Хавьер Рибалта давно следит за ним. Главный тренер Сергей Семак также желает видеть игрока в команде. Сейчас между “Зенитом” и ЦСКА переговоры идут полным ходом. Ожидается, что следующее предложение составит около €35 млн», — сказал собеседник, знакомый с ходом переговоров.

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Источник в ЦСКА также подтвердил информацию о сумме предложения и подчеркнул, что решение о переходе игрока пока не принято и сам игрок окончательное добро на свой переход не дал. «Влашича хочет не только “Зенит”, и расставаться просто так ЦСКА не будет», — подчеркнул источник, добавив, что Влашич с большим желанием уехал бы в один из ведущих чемпионатов Европы.

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Еще один собеседник в ЦСКА сообщил, что клуб ждет предложения по Влашичу от «Аталанты». «Они ждут решения истории с ведущим игроком атаки Алехандро Гомесом. Если он уйдет, то “Аталанта” должна сделать предложение. Влашич — один из кандидатов на его замену», — подчеркнул источник.

Зенит (Санкт-Петербург) Все о команде

РБК обратился за комментариями в пресс-службы ЦСКА и «Зенита».

Ранее портал «Чемпионат» сообщил, что «Зенит» готовит новое улучшенное предложение для ЦСКА о покупке Влашича.

Ранее отец Влашича заявил, что ЦСКА не продаст футболиста дешевле, чем за сумму отступных в размере €35 млн. При этом Йошко Влашич отметил, что эта опция выкупа не распространяется на российские клубы.

На прошлой неделе на портале «Спорт-Экспресс» сообщалось, что ЦСКА отказался продать Влашича «Зениту» за €25 млн. По информации издания, петербургский клуб предлагал хорвату контракт с зарплатой €4,5 млн, но руководство армейского клуба уговорило футболиста остаться. Позже генеральный директор «Зенита» Александр Медведев опроверг эти данные.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. В июне 2019 года армейцы выкупили 22-летнего хорвата у «Эвертона» за €15,7 млн и заключили с ним пятилетний контракт. С тех пор полузащитник провел за клуб 73 матча, забил 25 голов и сделал 16 результативных передач.