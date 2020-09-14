Текущие события
Футбол. Премьер-лига
18:30
Зенит
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
20:00
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Премьер-лига
20:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
22:15
Брайтон & Хоув
Челси
Футбол. Зарубежный
13.09
Валенсия
Леванте
42
Футбол. Зарубежный
13.09
ПСЖ
Марсель
01
Все события
Фоторепортажи
28Ничья «Локо» и «Зенита», обход Медведева, прощание Миранчука
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
16:52 (мск), источник: ТАСС

КДК РФС в среду рассмотрит удаление тренера «Спартака» во время матча с ЦСКА

МОСКВА, 14 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) 16 сентября рассмотрит удаление тренера по физической подготовке московского «Спартака» Рамиля Шарипова во время игры с ЦСКА. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

Наверх
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Матч седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» завершился в воскресенье победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 3:1. После третьего пропущенного мяча Шарипов получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Спартак (Москва)

«В повестку заседания КДК уже включено удаление тренера “Спартака” Шарипова в матче с ЦСКА. Оно состоится в среду», — сказал Григорьянц.

ЦСКА (Москва)

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков в семи матчах. В следующем туре подопечные Тедеско на выезде сыграют с казанским «Рубином» 20 сентября.

Читайте также
ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
Спартак
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
«Зенит» поборется за лидерство. 7-й тур РПЛ завершится сегодня
Следующий бой Нурмагомедова пройдет без зрителей
Охладили пыл. ЦСКА лишил «Спартак» лидерства в РПЛ
Неймар ответил оскорбившему его на поле сопернику
СМИ: Экс-капитан «Зенита» заключил контракт с клубом АПЛ
«Челси» договорился о покупке голкипера
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь