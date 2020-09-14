КДК РФС в среду рассмотрит удаление тренера «Спартака» во время матча с ЦСКА

Футбол, Премьер-лига, Тур 713.09.2020, 19:00 (МСК UTC+3)ВЭБ Арена, 13330 зрителей
|Виктор Гончаренко
|Доменико Тедеско
|Хердур Магнуссон(Иван Обляков)
|30′
|Эсекиэль Понсе(Зелимхан Бакаев)
|11′
|Никола Влашич(Мариу Фернандес, Константин Кучаев)
|45+1′
|Чидера Эджуке(Иван Обляков, Кристиян Бистрович)
|90+2′
|35
|Игорь Акинфеев
|98
|Александр Максименко
|2
|Мариу Фернандес
|2
|Самюэль Жиго
|23
|Хердур Магнуссон
90+4′
|6
|Айртон
34′
|42
|Георгий Щенников
90+5′
|14
|Георгий Джикия
|62
|Вадим Карпов
1′
|39
|Павел Маслов
29′
|22
|Константин Марадишвили
|33
|Алекс Крал
|98
|Иван Обляков
|47
|Роман Зобнин
|8
|Никола Влашич
88′
|11
|Джордан Ларссон
|25
|Кристиян Бистрович
|10
|Зелимхан Бакаев
56′
|20
|Константин Кучаев
83′
|7
|Александр Соболев
58′
|29
|Яка Бийол
|54
|Наиль Умяров
77′
|71
|Наяир Тикнизян
65′
|20
|Остон Урунов
90′
|19
|Бактиер Зайнутдинов
|19
|Эсекиэль Понсе
56′
|9
|Федор Чалов
65′
|9
|Александр Кокорин
|11
|Чидера Эджуке
|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|10
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|5
|0
|Штанги, перекладины
|0
|6
|Угловые
|5
|11
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев(Россия, Москва)
|Боковой судья
|Валерий Данченко(Россия, Уфа)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов(Россия, Москва)
|ВАР
|Евгений Турбин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Антон Аверьянов(Россия, Москва)