КДК РФС в среду рассмотрит удаление тренера «Спартака» во время матча с ЦСКА

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Матч седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА — «Спартак» завершился в воскресенье победой подопечных Виктора Гончаренко со счетом 3:1. После третьего пропущенного мяча Шарипов получил прямую красную карточку за неспортивное поведение.

Спартак (Москва) Все о команде

«В повестку заседания КДК уже включено удаление тренера “Спартака” Шарипова в матче с ЦСКА. Оно состоится в среду», — сказал Григорьянц.

ЦСКА (Москва) Все о команде