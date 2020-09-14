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19:16 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» попросил РФС разъяснить решения арбитра Карасева в матче против ЦСКА

МОСКВА, 14 сентября. /Корр. ТАСС Андрей Михайлов/. Московский клуб «Спартак» попросил Российский футбольный союз (РФС) разъяснить решения главного арбитра Сергея Карасева в матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного ЦСКА. Об этом ТАСС заявил генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов.

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Матч ЦСКА — «Спартак» прошел в воскресенье и завершился победой хозяев со счетом 3:1. На первой минуте игры желтую карточку за фол на вбегавшем в штрафную площадь нападающем красно-белых Эсекьеле Понсе получил защитник армейцев Вадим Карпов. Также в каждом из таймов в ворота красно-синих Карасев в спорных эпизодах не назначил пенальти, эпизоды просматривались с помощью системы видеоассистента рефери (VAR), работавшие с ней видеоассистент Евгений Турбин и его помощник Антон Аверьянов подтвердили решения главного судьи. В концовке встречи в голевой атаке ЦСКА мяч попал в руку полузащитнику Ивану Облякову, после чего момент продолжился и нападающий армейцев Чидера Эджуке забил третий мяч в ворота спартаковцев.

«Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия, — сказал Газизов. — Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались».

9 августа после матча первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) владелец «Спартака» Леонид Федун заявил газете «Спорт-Экспресс» о том, что снимет свою команду с турнира из-за судейских ошибок, повлиявших на результат встречи. 1.

2 августа он изменил первоначальное решение, заявив, что команда продолжит играть в чемпионате России, отметив при этом, что «в случае продолжения судейской травли “Спартак” готов покинуть футбольное поле». 2 сентября комитет по этике РФС оштрафовал Федуна на 200 тыс. рублей за высказывание о снятии клуба с чемпионата, через неделю красно-белые подали апелляцию на это решение.

«Спартак» после семи матчей занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 14 очков. Отставание от располагающегося на первой строчке «Сочи» составляет одно очко. В следующем туре красно-белые 20 сентября на выезде сыграют с казанским «Рубином».

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ЦСКА
3:1
Первый тайм: 2:1
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