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20:40 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Отец Влашича прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику ЦСКА

Йошко Влашич, отец полузащитника ЦСКА Николы Влашича, прокомментировал информацию о том, что его сыном интересуется «Зенит».

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Источник: Спорт-Экспресс

— Сегодня в СМИ появилась информация, что «Зенит» предложил ЦСКА от 35 до 40 миллионов евро за переход Николы в Петербург. После такого яркого выступления интерес очевидно возрос?

— Уверен, что за этим матчем следило множество скаутов, ведь РПЛ — по уровню следующая после топ-5 лучших европейских чемпионатов. Абсолютно нормально, что большие деньги и новые предложения возникли после такой игры, которую Никола показал вчера. Но в первую очередь, он — профессионал, ежедневно хочет совершенствовать свое мастерство и готов делать для этого все возможное. У сына громадный талант, но за ним стоит и большая работоспособность за те 18 лет, которые он занят в тренировочном процессе. Для профессионального спорта себя нужно готовить. (Евгений Белоусов).

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