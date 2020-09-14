Отец Влашича прокомментировал интерес «Зенита» к полузащитнику ЦСКА

— Уверен, что за этим матчем следило множество скаутов, ведь РПЛ — по уровню следующая после топ-5 лучших европейских чемпионатов. Абсолютно нормально, что большие деньги и новые предложения возникли после такой игры, которую Никола показал вчера. Но в первую очередь, он — профессионал, ежедневно хочет совершенствовать свое мастерство и готов делать для этого все возможное. У сына громадный талант, но за ним стоит и большая работоспособность за те 18 лет, которые он занят в тренировочном процессе. Для профессионального спорта себя нужно готовить. (Евгений Белоусов).