«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Дзюба прервал голевую засуху
Хотя понервничать питерцам
Хотя понервничать питерцам
Матч против «Арсенала» был отличной возможностью для «Зенита» вернуть себе первое место в турнирной таблице. «Спартак» накануне проиграл ЦСКА. Так что дело оставалось за малым — обыграть дома тульский «Арсенал», который нынешний сезон пока проваливает.
У Тулы проблемы были более серьезными.
Первый мяч «Зенит» забил на 25-й минуте. Круговой протащил мяч и пробил по воротам
Спустя шесть минут хозяева увеличили преимущество. Дзюба получил мяч от Малкома в районе одиннадцатиметровой отметки, немного подумал (соперники были не против) и отправил мяч в левый от вратаря угол — 2:0. Это первый гол Дзюбы за последние 4 матча.
«Арсенал» за стартовые 45 минут ни разу не пробил в створ ворот Михаила Кержакова. Да и подходов к воротам почти не было.
После перерыва «Зенит» продолжил давить. И даже забил — мяч в сетку снова отправил Мостовой. Но на этот раз гол не был засчитан
А вот «Арсенал» внезапно забил и возродил интригу. По правилам. Юрию Ковалеву удался красивый удар в дальний угол.
И этот подход к чужим воротам был далеко не единственным. Наприме, на 73-й минуте счет мог стать 2:2 — Тула организовала супермомент, но от верного гола спас Барриос, выбивший мяч на угловой.
У «Зенита» могли отличиться Дзюба и Малком, но они своими моментами не воспользовались. Зато воспользовался вышедший на замену Александр Ерохин, замкнув передачу Кругового с левого фланга.
Правда сначала судья гол не засчитал
На этом все. Времени сотворить сенсацию (да и сил тоже) у «Арсенала» уже не было.