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20:53 (мск), источник: Sport24

«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Дзюба прервал голевую засуху

Хотя понервничать питерцам все-таки пришлось.

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Источник: Sport24

Матч против «Арсенала» был отличной возможностью для «Зенита» вернуть себе первое место в турнирной таблице. «Спартак» накануне проиграл ЦСКА. Так что дело оставалось за малым — обыграть дома тульский «Арсенал», который нынешний сезон пока проваливает.

Из-за повреждения не смог принять участие в матче Ярослав Ракицкий. Его место в центре защиты занял Дуглас Сантос. А на левый фланг обороны вышел Данил Круговой. Над ним расположился Андрей Мостовой, занявший место травмированного Себастьяна Дриусси. В остальном — без сюрпризов.

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У Тулы проблемы были более серьезными. Из-за травмы все еще не может играть Евгений Луценко. Плюс в московское «Динамо» перешел Даниил Лесовой. Так что потенциал команды Сергея Подпалого в атаке был заметно снижен.

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Первый мяч «Зенит» забил на 25-й минуте. Круговой протащил мяч и пробил по воротам из-за пределов штрафной. Нигматуллин отбил перед собой, а Мостовой добил мяч в сетку. Это первый гол молодого полузащитника за основу «Зенита».

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Спустя шесть минут хозяева увеличили преимущество. Дзюба получил мяч от Малкома в районе одиннадцатиметровой отметки, немного подумал (соперники были не против) и отправил мяч в левый от вратаря угол — 2:0. Это первый гол Дзюбы за последние 4 матча.

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«Арсенал» за стартовые 45 минут ни разу не пробил в створ ворот Михаила Кержакова. Да и подходов к воротам почти не было.

После перерыва «Зенит» продолжил давить. И даже забил — мяч в сетку снова отправил Мостовой. Но на этот раз гол не был засчитан из-за офсайда.

А вот «Арсенал» внезапно забил и возродил интригу. По правилам. Юрию Ковалеву удался красивый удар в дальний угол.

И этот подход к чужим воротам был далеко не единственным. Наприме, на 73-й минуте счет мог стать 2:2 — Тула организовала супермомент, но от верного гола спас Барриос, выбивший мяч на угловой.

У «Зенита» могли отличиться Дзюба и Малком, но они своими моментами не воспользовались. Зато воспользовался вышедший на замену Александр Ерохин, замкнув передачу Кругового с левого фланга.

Правда сначала судья гол не засчитал из-за офсайда. Но VAR помог рефери принять верное решение.

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На этом все. Времени сотворить сенсацию (да и сил тоже) у «Арсенала» уже не было.

  • «Зенит» набрал 16 очков и вышел на чистое первое место в турнирной таблице РПЛ. Отрыв от идущего на втором месте «Сочи» — 1 очко.
  • «Арсенал» по итогам тура занял 14-е место. В его активе 5 очков.
  • В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с «Уралом», а «Арсенал» дома примет «Сочи».
Зенит
3:1
Первый тайм: 2:0
Арсенал Т
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