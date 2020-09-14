Мостовой признан лучшим игроком матча «Зенит» — «Арсенал»

Футбол, Премьер-лига, Тур 714.09.2020, 18:30 (МСК UTC+3)Газпром Арена, 21559 зрителей
|Сергей Семак
|Сергей Подпалый
|Андрей Мостовой
|25′
|Юрий Ковалев(Артем Сокол)
|60′
|Артем Дзюба(Филипе Силва Малком)
|31′
|Александр Ерохин(Юрий Жирков, Данил Круговой)
|86′
|41
|Михаил Кержаков
|1
|Артур Нигматуллин
|3
|Дуглас Сантос
|4
|Роберт Бауэр
|4
|Данил Круговой
|5
|Тарас Бурлак
21′
|6
|Деян Ловрен
|6
|Максим Беляев
|5
|Вильмар Барриос
37′
|15
|Юрий Ковалев
|27
|Магомед Оздоев
|44
|Кингс Кангва
|15
|Вячеслав Караваев
90′
|70
|Георгий Костадинов
|34
|Денис Терентьев
|11
|Сергей Ткачев
79′87′
|17
|Андрей Мостовой
84′
|77
|Роман Минаев
|19
|Алексей Сутормин
|18
|Валерий Громыко
57′
|7
|Сердар Азмун
76′
|3
|Артем Сокол
|18
|Юрий Жирков
|82
|Даниил Хлусевич
45+1′57′
|8
|Филипе Силва Малком
84′
|28
|Владислав Пантелеев
|21
|Александр Ерохин
|10
|Эванс Кангва
90′
|22
|Артем Дзюба
90′
|17
|Гурам Аджоев
|10
|Эмилиано Ариэль Ригони
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|0
|Голевые моменты
|0
|22
|Удары (всего)
|14
|5
|Удары в створ
|4
|0
|Штанги, перекладины
|0
|5
|Угловые
|3
|11
|Фолы
|15
|3
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Павел Кукуян(Россия, Сочи)
|Боковой судья
|Александр Богданов(Россия, Верея)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян(Россия, Москва)
|ВАР
|Игорь Панин(Россия, Дмитров)
|Ассистент ВАР
|Илья Елеференко(Россия, Москва)