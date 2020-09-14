Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брайтон & Хоув
Челси
13
Футбол. Премьер-лига
14.09
Ростов
Локомотив
00
Футбол. Зарубежный
14.09
Шеффилд Юнайтед
Вулверхэмптон Уондерерс
02
Футбол. Премьер-лига
14.09
Зенит
Арсенал Т
31
Футбол. Еврокубки
20:00
Динамо К
АЗ
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
20Шоу «Динамо», травма Дриусси, «Зенит» без рекорда
11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
14 сентября, источник: Спорт-Экспресс

Тоска-на-Дону. «Ростов» и «Локомотив» выдали нулевой матч

Борьбы на поле было много, мысли явно не хватало.

Наверх
Источник: Спорт-Экспресс

В прошлом сезоне «Ростов» и «Локомотив» провели два весьма бодрых матча, обменявшись гостевыми победами. Игра в Москве запомнилась суперсэйвом защитника дончан Чернова на последних секундах встречи, который стал хитом интернета. В Ростове-на-Дону желто-синие вжимали «Локомотив» в собственную штрафную в течении первого получаса, не давая гостям поднять голову, а потом железнодорожники взяли и забили трижды. При этом Крыховяк оформил дубль.

Во время загрузки произошла ошибка.

Но этот раз все получилось иначе. Хотя, наверное, чего-то подобного можно было ожидать. «Ростов» в этом сезоне вообще нерезультативен — всего четыре гола в первых шести турах. Меньше на этом отрезке было только у «Урала» и «Ротора» — по три мяча, столько же — у «Химок». И то уральцы и химчане сумели отличиться в очной встрече в субботу. Хотя вроде бы и схема у «Ростова» осталась той же, что и в прошлом сезоне — 4−3−3, и принципы особенно не поменялись, и исполнители потихоньку набирают форму. Тот же Ионов дважды выходил в стартовом составе сборной России.

При этом прессинговал «Ростов» неплохо. Тройка нападающих — Байрамян, Шомуродов и Ионов — поддавливала защитников «Локомотива», не давая им разыгрывать мяч, а Норманн и Глебов выжигали все в середине, регулярно отбирая мяч и не позволяя хавбекам гостей что-то придумывать.

Но вот дальше — беда. С креативом у хозяев совершенно не ладилось. Кроссов в штрафную с флангов и полуфлангов хватало, но вот качество их, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Партнерам выйти на такие подачи оказалось нереально — мяч или летел к угловому флагу, или же Гильерме легко забирал его на выходе. Другой вариант — забросы из центра от Норманна и Еременко на врывающихся с флангов Ионова и Байрамяна. Но и тут КПД стремился к нулю. Понятно, что было давление, подходы и какие-то полумоменты, но вот конкретики «Ростову» категорически не хватало.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Локомотив» и его главный тренер Марко Николич учатся жить без Алексея Миранчука и выбывшего надолго Баринова. А тут еще и у Крыховяка спад — поляк остался в запасе, появившись на поле только во втором тайме. Получается пока так себе.

Смолов на данный момент совершенно неубедителен. У форварда возникло два полумомента в первом тайме, и оба он загубил — вначале очень долгой подработкой и ударом в защитника, затем вялым тычком намного мимо ворот. Праймовый Смолов времен «Краснодара» в таких ситуациях разбирался на раз-два.

Камано не в форме и не очень понимает, что от него требуется на поле. Справедливости ради, трудно ожидать подвигов от человека, который не играл с марта.

Во время загрузки произошла ошибка.

Антон Миранчук неплохо выглядел в сборной России и даже забил Венгрии, но тут совершенно потерялся. Возможно, влияет окружающая обстановка — слишком уж токсична сейчас атмосфера вокруг «Локо».

Куликов и Магкеев, конечно, стараются, но вести игру в середине поля они пока не готовы. Хорошо хоть Чорлука и Мурило в порядке, а Гильерме в этот раз обошелся без регулярных в последнее время ляпов (хотя однажды чуть не выдал пас в ногу Шомуродову) и даже спас в концовке, отразив дальний удар Глебова. Пожалуй, это единственный момент, который из этого матча можно было бы нарезать в хайлайты.

В итоге зрелище получилось весьма специфическое, и назвать его ярким точно никак нельзя. Хотя, конечно, в отсутствии старания «Ростов» и «Локомотив» никак не упрекнешь. Но одного этого мало — хочется креатива, особенно от команд, которым совсем скоро выступать в еврокубках.

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
 9 касаний за 40 минут в матче с ЦСКА. Точно ли хочет Кокорин из «Спартака» в «Рому»
«ВАДА и МОК создали систему, при которой защититься почти невозможно». Евгений Устюгов — о битве за честное имя
«Зенит» вернул себе первое место в РПЛ. Дзюба прервал засуху
Кучеров побил рекорды Федорова и Дацюка и мчится к новым высотам
Месси возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых футболистов
Неймар воюет в твиттере из-за расистского скандала
«Спартак» попросил РФС разъяснить решения Карасева в игре с ЦСКА
Российский теннисист квалифицировался на Итоговый турнир ATP
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь