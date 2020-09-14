Тоска-на-Дону. «Ростов» и «Локомотив» выдали нулевой матч
Борьбы на поле было много, мысли явно не хватало.
Борьбы на поле было много, мысли явно не хватало.
В прошлом сезоне «Ростов» и «Локомотив» провели два весьма бодрых матча, обменявшись гостевыми победами. Игра в Москве запомнилась суперсэйвом защитника дончан Чернова на последних секундах встречи, который стал хитом интернета. В
Но этот раз все получилось иначе. Хотя, наверное,
При этом прессинговал «Ростов» неплохо. Тройка нападающих — Байрамян, Шомуродов и Ионов — поддавливала защитников «Локомотива», не давая им разыгрывать мяч, а Норманн и Глебов выжигали все в середине, регулярно отбирая мяч и не позволяя хавбекам гостей
Но вот дальше — беда. С креативом у хозяев совершенно не ладилось. Кроссов в штрафную с флангов и полуфлангов хватало, но вот качество их, мягко говоря, оставляло желать лучшего. Партнерам выйти на такие подачи оказалось нереально — мяч или летел к угловому флагу, или же Гильерме легко забирал его на выходе. Другой вариант — забросы из центра от Норманна и Еременко на врывающихся с флангов Ионова и Байрамяна. Но и тут КПД стремился к нулю. Понятно, что было давление, подходы и
«Локомотив» и его главный тренер Марко Николич учатся жить без Алексея Миранчука и выбывшего надолго Баринова. А тут еще и у Крыховяка спад — поляк остался в запасе, появившись на поле только во втором тайме. Получается пока так себе.
Смолов на данный момент совершенно неубедителен. У форварда возникло два полумомента в первом тайме, и оба он загубил — вначале очень долгой подработкой и ударом в защитника, затем вялым тычком намного мимо ворот. Праймовый Смолов времен «Краснодара» в таких ситуациях разбирался на
Камано не в форме и не очень понимает, что от него требуется на поле. Справедливости ради, трудно ожидать подвигов от человека, который не играл с марта.
Антон Миранчук неплохо выглядел в сборной России и даже забил Венгрии, но тут совершенно потерялся. Возможно, влияет окружающая обстановка — слишком уж токсична сейчас атмосфера вокруг «Локо».
Куликов и Магкеев, конечно, стараются, но вести игру в середине поля они пока не готовы. Хорошо хоть Чорлука и Мурило в порядке, а Гильерме в этот раз обошелся без регулярных в последнее время ляпов (хотя однажды чуть не выдал пас в ногу Шомуродову) и даже спас в концовке, отразив дальний удар Глебова. Пожалуй, это единственный момент, который из этого матча можно было бы нарезать в хайлайты.
В итоге зрелище получилось весьма специфическое, и назвать его ярким точно никак нельзя. Хотя, конечно, в отсутствии старания «Ростов» и «Локомотив» никак не упрекнешь. Но одного этого мало — хочется креатива, особенно от команд, которым совсем скоро выступать в еврокубках.