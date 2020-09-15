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00:43 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Локомотива» недоволен ничьей с «Ростовом»

МОСКВА, 15 сен — РИА Новости. Главный тренер московского «Локомотива» Марко Николич заявил, что остался недоволен результатом матча седьмого тура Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».

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Источник: Спорт РИА Новости

«Локомотив» в понедельник в гостях сыграл вничью с «Ростовом» — 0:0. Московский клуб не выигрывает уже пять матчей подряд в РПЛ и занимает девятое место в турнирной таблице.

«Я недоволен результатом. Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым. И у нас, и у “Ростова” было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника. “Ростов” доставил нам проблем на левом фланге, мы доставили им на правом. Было много возможностей для контратак в последние полчаса. Думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил», — цитирует Николича сайт «Локомотива».

«Мы понимали, что матч будет трудным. Играть в “Ростове” непросто. Соперник прессинговал, хорошо двигался. Но мы знали, что он не сможет действовать так все 90 минут, и что в конце будут шансы в контратаках. И они были. Не могу сказать, что доволен игрой. Матч был тяжелым, “Ростов” — хорошая команда», — добавил тренер.

Ростов
0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
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