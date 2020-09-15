Тренер «Локомотива» недоволен ничьей с «Ростовом»

«Я недоволен результатом. Мы хотели набрать три очка, но не получилось. Матч получился тяжелым. И у нас, и у “Ростова” было много тактики, футболисты много бегали. Создавать моменты было трудно, но они были и у нас, и у соперника. “Ростов” доставил нам проблем на левом фланге, мы доставили им на правом. Было много возможностей для контратак в последние полчаса. Думаю, правильно, что команды поделили очки. Победу сегодня никто не заслужил», — цитирует Николича сайт «Локомотива».