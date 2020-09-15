Возрождение «Зенита» и атака вируса: как прошел 7-й тур РПЛ

Источник: РИА "Новости"

Огненное дерби

Главным матчем 7-го тура Российской премьер-лиги было, безусловно, дерби всея Руси между ЦСКА и «Спартаком». Армейцы сразу обозначили, что не будут пускать на стадион болельщиков в спартаковской символике, а перепродавших свои билеты владельцев абонементов лишат этого статуса. В итоге «ВЭБ-Арена» была практически полностью красно-синей, хотя в VIP-ложах все равно не обошлось без фанатов оппонентов.

К матчу «Спартак» подошел в качестве лидера таблицы, в котором он не пребывал со своего чемпионского сезона-2016/17. ЦСКА отставал на четыре балла и не мог позволить себе осечку, рассчитывая побороться за самые высокие места.

Дебют остался за красно-белыми. Уже на 1-й минуте в центре внимания оказался арбитр Сергей Карасев, решивший показать не красную, а желтую карточку Вадиму Карпову, сбившему промчавшегося мимо него и убегавшего один на один Джордана Ларссона.

Впрочем, вскоре красно-белые повели — Эсекьель Понсе классно принял передачу Зелимхана Бакаева и вторым касанием вогнал скачущий мяч в девятку.

Тут Игорь Акинфеев был бессилен, но впоследствии армейский голкипер совершил несколько шикарных спасений, став главным героем матча. Матча, который его партнеры перевернули. Хердур Магнуссон забил головой после углового не без ошибки Александра Максименко, а в добавленное к первому тайму время Никола Влашич исполнил шикарный этюд в штрафной красно-белых.

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До этого подопечные Доменико Тедеско претендовали на пенальти, но VAR после пересмотра столкновения Айртона все с тем же Карповым рекомендовал предъявить спартаковцу «горчичник» за симуляцию.

Во второй половине ЦСКА играл по счету и сумел, во многом благодаря Акинфееву, сохранить преимущество, а уже в добавленное время новичок красно-синих Чидера Эджуке, вышедший на замену и прилично потерзавший соперников, установил окончательный счет встречи — 3:1.

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Короткое лидерство «Сочи»

Таким образом, на первом месте воскресенье встретил «Сочи» Владимира Федотова, сумевший увезти три очка из Грозного.

В матче с «Ахматом» все решил гол Кристиана Нобоа на 24-й минуте. Эквадорец изящно завершил комбинацию с участием Жоаозиньо и Никиты Бурмистрова.

Таким образом, Нобоа с пятью забитыми мячами стал на данный момент лучшим бомбардиром Премьер-лиги, а его команда с четырьмя победами и тремя ничьими остается единственной, кто еще не проигрывал в новом российском сезоне!

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«Зенит» на своем месте

Впрочем, продлилось лидерство сочинцев всего сутки. В воскресенье на «свое законное» первое место вернулся чемпион двух последних лет и самый богатый клуб страны «Зенит». На родном «Санкт-Петербурге» подопечные Сергея Семака не без проблем разобрались с тульским «Арсеналом».

Зенитовцы вели достаточно комфортно после мячей Андрея Мостового и Артема Дзюбы, но во второй половине как-то сдали, заиграв по счету, а «канониры», наоборот, резко прибавили, и Юрий Ковалев сократил отставание до минимума ударом под дальнюю штангу.

После этого «Арсенал» продолжал давить, но в итоге нарвался на контратаку, в которой вышедшие на замену Юрий Жирков и Александр Ерохин организовали решающий гол — 3:1.

Таким образом, «Зенит» возглавляет таблицу с 16 очками, на один балл от него отстает «Сочи», еще на балл позади «Спартак», дальше на той же дистанции ЦСКА, а уже за ним с отставанием в два очка — «Динамо», «Рубин» и «Ростов».

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Пике «Локомотива»

А вот у московского «Локомотива» по-прежнему все плохо. Потерявший из-за разрыва крестов Дмитрия Баринова и проданного в «Аталанту» Алексея Миранчука клуб продолжает находиться в яме.

Может быть, гендиректор Василий Кикнадзе все еще доволен Марко Николичем и видит в его работе следование нужным принципам, но безвыигрышная серия красно-зеленых достигла после двух побед подряд на старте уже семи игр.

В Ростове-на-Дону «Локо» ничего не смог противопоставить команде Валерия Карпина и был ближе к поражению, чем к победе, а завершилось все безликой нулевой ничьей. Обеим командам уже скоро играть в квалификации еврокубков, и за «Ростов» немного спокойнее, а вот «Локо» с таким футболом попасть в групповую стадию Лиги чемпионов будет крайне трудно.

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Удар коронавируса

Одним из самых значимых событий тура стала отмена матча «Ротор» — «Краснодар». Причиной послужила вспышка коронавирусной инфекции в волгоградской команде.

О том, что в «Роторе» зафиксирована серия заражений, стало известно за пару дней до игры, а судьба встречи находилась под вопросом до последнего момента.

В итоге Роспотребнадзор был готов разрешить проведение матча, если в день игры у хозяев не появится новых случаев, но таковых было выявлено целых три, и встреча была отменена за час до стартового свистка.

Теперь «Ротор» вернет купившим билеты болельщикам деньги, а также направит документы в Российский футбольный союз (РФС) и РПЛ, которые и примут решение о судьбе команды в этом матче. Велика вероятность, что новичку Премьер-лиги, и так находящемуся на последнем месте, будет засчитано техническое поражение… Таковы реалии сезона.