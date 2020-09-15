1 миллион, 5, 30, 40… 45?! Как обновлялся трансферный рекорд РПЛ (покупки)

Источник: AP 2020

Накануне «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА может потребовать у «Зенита» 45 млн евро за полузащитника Николу Влашича. Если переход всё же состоится, то в России будет установлен новый трансферный рекорд. На фоне слухов вокруг возможного ухода хорвата из ЦСКА вспоминаем, как обновлялись трансферные рекорды в РПЛ. В России точные суммы трансферов почти никогда не раскрываются, поэтому остаётся ориентироваться на данные авторитетного портала Transfermarkt.

Георгий Деметрадзе (из «Фейеноорда» в «Аланию», 1998 год)

Сумма перехода: 1,2 млн евро.

В середине 1998 года Валерий Газзаев лично вёл переговоры по переходу грузинского нападающего в клуб из Владикавказа. Уехать из Голландии хотел и Деметрадзе, которого в «Фейеноорде» использовали на другой позиции. О своём переходе в «Аланию» он рассказывал в интервью «Чемпионату».

«Попросил отпустить, они не сопротивлялись. Были предложения из Бельгии и даже Голландии, но я подумал: “Георгий, это же Осетия, родные люди, почти дом, 300 километров от Тбилиси”. Уехал в Россию и не пожалел — из меня Газзаев футболиста сделал», — сказал грузинский нападающий.

За «Аланию» Деметрадзе провёл 43 матча и забил 35 голов, став в 1999 году лучшим бомбардиром чемпионата России. Спустя полтора года клуб из Владикавказа сумел прилично заработать на продаже футболиста. Грузинского нападающего за 3,2 млн евро купило киевское «Динамо».

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Ролан Гусев (из «Динамо» в ЦСКА, 2002 год)

Сумма перехода: 3 млн евро.

В 2001 году Гусевым интересовался «Спартак», Олег Романцев лично звал полузащитника в красно-белый клуб. Но Ролан отказал легендарному тренеру и перешёл в ЦСКА, позже объяснив свой выбор.

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«Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в “Спартаке” и ответить ему согласием. Меня так воспитывали ещё в детско-юношеской школе “Динамо”. “Спартак” с юных лет являлся для меня раздражителем. Внутреннее чувство не позволило бы мне перейти в состав красно-белых. В итоге пошёл в ЦСКА и ни о чём не жалею. С “армейцами” я выигрывал и чемпионаты, и Кубки. А “Спартаку” я не мог сказать “да”», — рассказывал Гусев в интервью «СЭ».

По информации портала Transfermarkt, в январе 2002 года «армейцы» заплатили за российского полузащитника 3 млн евро. Сам Гусев не скрывал того факта, что ЦСКА предложил ему более выгодные финансовые условия. Вместе с красно-синими он стал трёхкратным чемпионом России, четырёхкратным обладателем Кубка страны, а также победителем Кубка УЕФА в сезоне-2004/2005.

Ивица Олич (из «Динамо» Загреб в ЦСКА, 2003 год)

Сумма перехода: 5 млн евро.

Источник: РИА

Помимо ЦСКА Оличем интересовалось киевское «Динамо», но «армейцы» оказались более настойчивыми. Летом 2003 года хорват подписал четырёхлетний контракт с московским клубом. На тот момент сделка стала самой крупной в истории российского футбола. По неофициальным данным, Ивица получал в ЦСКА 800 тыс. евро в год. О своём переходе он вспоминал в интервью YouTube-каналу ЦСКА.

«Тогда не слышал о такой команде, не знал её. Посмотрел в турнирную таблицу: они первое место занимают. Команда — молодая, хорошие игроки. Будут бороться за первое место, станут чемпионами. Начал думать. Через два дня сказал президенту загребского “Динамо”: “Я хочу, я поеду”. Он посмотрел на меня и сказал: “Ивица, может, подождём чуть-чуть? Какие ещё предложения будут из Европы?” — “Нет, раз я решил, я поеду!”» — рассказывал хорват.

В своём первом сезоне Олич попал в список 33 лучших игроков чемпионата России. В составе «армейского» клуба он провёл 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 голевых передач. Вместе с ЦСКА Ивица трижды становился чемпионом России, дважды брал Кубок, а в сезоне-2004/2005 стал обладателем Кубка УЕФА.

Вагнер Лав (из «Палмейраса» в ЦСКА, 2004 год)

Сумма перехода: 6,2 млн евро.

Источник: РИА

ЦСКА связался с «Палмейрасом» по поводу перехода Вагнера ещё в 2003 году. Тогда «армейцы» интересовались и аргентинцем Фернандо Кавенаги, но в последний момент выбор всё же был сделан в пользу бразильского нападающего.

Летом 2004 года клуб Евгения Гинера заплатил «Палмейрасу» 6,2 млн евро. Вагнеру была предложена сумасшедшая зарплата. Владелец ЦСКА говорил, что деньги, которые будет получать бразилец, сопоставимы с заработками других ведущих футболистов «армейского» клуба. По одной из версий, заработная плата Лава составляла 1,15 млн долларов, по другой — 3 млн долларов со всеми бонусами.

Вагнер стал одним из самых успешных легионеров ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Вместе с красно-синими бразилец выиграл 14 трофеев, включая Кубок УЕФА.

Фернандо Кавенаги (из «Ривер Плейта» в «Спартак», 2004 год)

Сумма перехода: 8,6 млн евро.

Аргентинец, от которого отказался ЦСКА, тем же летом перешёл в московский «Спартак». По информации Transfermarkt, красно-белые выложили за игрока почти 9 млн евро. Перед чемпионатом мира 2018 года Кавенаги дал интервью официальному сайту ФИФА, в котором рассказал о пребывании в России.

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«Переехав в Россию, я сильно выиграл в финансовом плане. То решение оправдало себя: хотя я попал не в клуб своей мечты, но я думал о будущем. Пришлось поиграть на искусственных газонах, но я приобрёл ценный опыт. Да и жизнь в Москве мне очень понравилась. Уверен, что для многих предстоящий чемпионат мира станет грандиозным событием. Знакомство с русской культурой принесёт массу удовольствия», — вспоминал аргентинец.

За два с половиной сезона в «Спартаке» Кавенаги отметился только 17 мячами в 63 играх во всех турнирах. В прессе постоянно появлялись слухи о возможном уходе нападающего. Уже зимой 2007 года красно-белым удалось продать аргентинского футболиста в «Бордо» за 9 млн евро.

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Манише (из «Порту» в «Динамо», 2005 год)

Сумма перехода: 16 млн евро.

Летом 2005 года московское «Динамо» договорилось с «Порту» о переходе полузащитника Манише за 16 млн евро. Для того времени эта сумма считалась космической для российского футбола, поэтому на португальца возлагали большие надежды. Но пребывание футболиста в составе бело-голубых оказалось провальным, а сам Манише назвал свой переход в «Динамо» непродуманным.

«Мне не подходят ни эта страна, ни её климат, ни её чемпионат. Я уже сообщил об этом своему агенту. Теперь надо договариваться с руководством “Динамо”», — сказал португалец в интервью газете A Bola.

За московский клуб Манише провёл 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В январе 2006 года «Динамо» отправил португальца в аренду в лондонский «Челси», но и там он сыграл чуть больше десяти матчей. Уже летом 2006 года бело-голубые избавились от капризного футболиста, продав его в мадридский «Атлетико» за 9 млн евро.

Данни (из «Динамо» в «Зенит», 2008 год)

Сумма перехода: 30 млн евро.

Португалец приходил в «Динамо» вместе с Манише, но в составе бело-голубых был более полезен, чем его соотечественник. Летом 2008 года руководство московского клуба выгодно продало нападающего в «Зенит» за 30 млн евро. Об этом в интервью «СЭ» рассказывал бывший гендиректор «Динамо» Дмитрий Иванов.

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«Об интересе “Зенита” к Данни узнал тем самым летом 2008 года. По-моему, сначала Петербург был готов заплатить за Данни 21 миллион. Однако к тому моменту в его контракте уже были прописаны отступные в размере 30 миллионов евро. То предложение — о 21-м миллионе — нам принёс сам Данни. Он узнал, что есть такой вариант. Мы собрали совет директоров и на нём с перевесом в один голос было решено продать игрока за 21 миллион. Мне дали поручение оформить сделку, но я это поручение не выполнил. Было внутреннее ощущение, что сможем “дожать ситуацию”. Понимал — именно в тот момент именно Данни был очень нужен именно тому “Зениту”. Более того — был просто уверен: мы получим за португальца 30 миллионов. И мы получили!» — вспоминал Иванов.

Переход португальца из «Динамо» в «Зенит» стал одним из самых громких трансферов в истории российского футбола. Вместе с клубом из Санкт-Петербурга Данни трижды выигрывал чемпионат России, дважды брал Кубок страны, а также становился обладателем Суперкубка УЕФА 2008 года.

Халк (из «Порту» в «Зенит», 2012 год)

Сумма перехода: 40 млн евро.

По неофициальной информации, «Зенит» заплатил «Порту» за Халка на 20 млн больше. Но Transfermarkt утверждает, что сумма перехода игрока в клуб из Санкт-Петербурга составляет 40 млн евро. Такую же сумму называет руководство «Порту».

Согласно информации RTP со ссылкой на представителя футболиста Теодоро Фонсеку, португальский клуб получил за футболиста 40 млн евро. Ещё 9 миллионов получила компания, которой принадлежали 15% прав на Халка. Остальные деньги были распределены между футболистом и его агентами. Также небольшая доля досталась клубу, который воспитал Халка.

Спустя семь лет, летом 2019-го, «Зенит» повторил свой трансферный рекорд, купив за 40 млн бразильца Малкома. Теперь клуб из Санкт-Петербурга претендует на то, чтобы побить собственный трансферный рекорд. И это может произойти в самое ближайшее время.