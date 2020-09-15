1 миллион, 5, 30, 40… 45?! Как обновлялся трансферный рекорд РПЛ (покупки)
Уже в это «окно» он может быть побит.
Уже в это «окно» он может быть побит.
Накануне «Чемпионат» сообщил, что ЦСКА может потребовать у «Зенита» 45 млн евро за полузащитника Николу Влашича. Если переход всё же состоится, то в России будет установлен новый трансферный рекорд. На фоне слухов вокруг возможного ухода хорвата из ЦСКА вспоминаем, как обновлялись трансферные рекорды в РПЛ. В России точные суммы трансферов почти никогда не раскрываются, поэтому остаётся ориентироваться на данные авторитетного портала Transfermarkt.
Георгий Деметрадзе (из «Фейеноорда» в «Аланию», 1998 год)
Сумма перехода: 1,2 млн евро.
В середине 1998 года Валерий Газзаев лично вёл переговоры по переходу грузинского нападающего в клуб из Владикавказа. Уехать из Голландии хотел и Деметрадзе, которого в «Фейеноорде» использовали на другой позиции. О своём переходе в «Аланию» он рассказывал в интервью «Чемпионату».
«Попросил отпустить, они не сопротивлялись. Были предложения из Бельгии и даже Голландии, но я подумал: “Георгий, это же Осетия, родные люди, почти дом, 300 километров от Тбилиси”. Уехал в Россию и не пожалел — из меня Газзаев футболиста сделал», — сказал грузинский нападающий.
За «Аланию» Деметрадзе провёл 43 матча и забил 35 голов, став в 1999 году лучшим бомбардиром чемпионата России. Спустя полтора года клуб из Владикавказа сумел прилично заработать на продаже футболиста. Грузинского нападающего за 3,2 млн евро купило киевское «Динамо».
Ролан Гусев (из «Динамо» в ЦСКА, 2002 год)
Сумма перехода: 3 млн евро.
В 2001 году Гусевым интересовался «Спартак», Олег Романцев лично звал полузащитника в
«Вы же понимаете, что я просто не мог оказаться в “Спартаке” и ответить ему согласием. Меня так воспитывали ещё в
По информации портала Transfermarkt, в январе 2002 года «армейцы» заплатили за российского полузащитника 3 млн евро. Сам Гусев не скрывал того факта, что ЦСКА предложил ему более выгодные финансовые условия. Вместе с
Ивица Олич (из «Динамо» Загреб в ЦСКА, 2003 год)
Сумма перехода: 5 млн евро.
Помимо ЦСКА Оличем интересовалось киевское «Динамо», но «армейцы» оказались более настойчивыми. Летом 2003 года хорват подписал четырёхлетний контракт с московским клубом. На тот момент сделка стала самой крупной в истории российского футбола. По неофициальным данным, Ивица получал в ЦСКА 800 тыс. евро в год. О своём переходе он вспоминал в интервью
«Тогда не слышал о такой команде, не знал её. Посмотрел в турнирную таблицу: они первое место занимают. Команда — молодая, хорошие игроки. Будут бороться за первое место, станут чемпионами. Начал думать. Через два дня сказал президенту загребского “Динамо”: “Я хочу, я поеду”. Он посмотрел на меня и сказал: “Ивица, может, подождём
В своём первом сезоне Олич попал в список 33 лучших игроков чемпионата России. В составе «армейского» клуба он провёл 116 матчей, забил 44 гола и отдал 14 голевых передач. Вместе с ЦСКА Ивица трижды становился чемпионом России, дважды брал Кубок, а в сезоне-2004/2005 стал обладателем Кубка УЕФА.
Вагнер Лав (из «Палмейраса» в ЦСКА, 2004 год)
Сумма перехода: 6,2 млн евро.
ЦСКА связался с «Палмейрасом» по поводу перехода Вагнера ещё в 2003 году. Тогда «армейцы» интересовались и аргентинцем Фернандо Кавенаги, но в последний момент выбор всё же был сделан в пользу бразильского нападающего.
Летом 2004 года клуб Евгения Гинера заплатил «Палмейрасу» 6,2 млн евро. Вагнеру была предложена сумасшедшая зарплата. Владелец ЦСКА говорил, что деньги, которые будет получать бразилец, сопоставимы с заработками других ведущих футболистов «армейского» клуба. По одной из версий, заработная плата Лава составляла 1,15 млн долларов, по другой — 3 млн долларов со всеми бонусами.
Вагнер стал одним из самых успешных легионеров ЦСКА. В составе «армейского» клуба он провёл 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 голевые передачи. Вместе с
Фернандо Кавенаги (из «Ривер Плейта» в «Спартак», 2004 год)
Сумма перехода: 8,6 млн евро.
Аргентинец, от которого отказался ЦСКА, тем же летом перешёл в московский «Спартак». По информации Transfermarkt,
«Переехав в Россию, я сильно выиграл в финансовом плане. То решение оправдало себя: хотя я попал не в клуб своей мечты, но я думал о будущем. Пришлось поиграть на искусственных газонах, но я приобрёл ценный опыт. Да и жизнь в Москве мне очень понравилась. Уверен, что для многих предстоящий чемпионат мира станет грандиозным событием. Знакомство с русской культурой принесёт массу удовольствия», — вспоминал аргентинец.
За два с половиной сезона в «Спартаке» Кавенаги отметился только 17 мячами в 63 играх во всех турнирах. В прессе постоянно появлялись слухи о возможном уходе нападающего. Уже зимой 2007 года
Манише (из «Порту» в «Динамо», 2005 год)
Сумма перехода: 16 млн евро.
Летом 2005 года московское «Динамо» договорилось с «Порту» о переходе полузащитника Манише за 16 млн евро. Для того времени эта сумма считалась космической для российского футбола, поэтому на португальца возлагали большие надежды. Но пребывание футболиста в составе
«Мне не подходят ни эта страна, ни её климат, ни её чемпионат. Я уже сообщил об этом своему агенту. Теперь надо договариваться с руководством “Динамо”», — сказал португалец в интервью газете A Bola.
Данни (из «Динамо» в «Зенит», 2008 год)
Сумма перехода: 30 млн евро.
Португалец приходил в «Динамо» вместе с Манише, но в составе
«Об интересе “Зенита” к Данни узнал тем самым летом 2008 года.
Халк (из «Порту» в «Зенит», 2012 год)
Сумма перехода: 40 млн евро.
По неофициальной информации, «Зенит» заплатил «Порту» за Халка на 20 млн больше. Но Transfermarkt утверждает, что сумма перехода игрока в клуб из
Согласно информации RTP со ссылкой на представителя футболиста Теодоро Фонсеку, португальский клуб получил за футболиста 40 млн евро. Ещё 9 миллионов получила компания, которой принадлежали 15% прав на Халка. Остальные деньги были распределены между футболистом и его агентами. Также небольшая доля досталась клубу, который воспитал Халка.
Спустя семь лет, летом 2019-го, «Зенит» повторил свой трансферный рекорд, купив за 40 млн бразильца Малкома. Теперь клуб из
Дмитрий Росип