Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Динамо К
АЗ
00
Футбол. Еврокубки
21:00
ПАОК
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:30
Гент
Рапид В
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
Лион
Футбол. Кубок России
13:00
Зенит Ир
Химки
01
Футбол. Кубок России
16.09
Ленинградец
Уфа
Все события
Фоторепортажи
24Лезгинка в Химках: «Ахмат» одержал волевую победу в гостях
18Дубль Дзюбы и чудо-гол Караваева принесли России победу
18:44 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ

ТАСС, 15 сентября. Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали за третье место в сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Наверх

Медали игрокам, а также тренерскому штабу и персоналу команды на тренировочной базе вручил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар (Краснодар)

В августе серебряные медали получил московский «Локомотив».

По итогам прошлого сезона «Краснодар» набрал 52 очка и в третий раз стал бронзовым призером чемпионата и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В текущем сезоне клуб после семи туров идет 11-м, набрав 8 очков.

Читайте также
 "Я сидел под парапетом набережной и искал свою правую ступню. Ее почему-то не было"
Алена Косторная впервые прокомментировала уход от Тутберидзе, причем сделала это без тени стеснения
Гурьянов вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Экс-капитан «Зенита» перешел в клуб АПЛ
Реванш Емельяненко — Исмаилов организован не будет
«Химки» победили иркутский «Зенит» в матче группового этапа КР
Киевское «Динамо» играет с АЗ в отборе ЛЧ (трансляция)
«Фейенорд» арендовал футболиста «Краснодара»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь