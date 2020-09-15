«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ

Медали игрокам, а также тренерскому штабу и персоналу команды на тренировочной базе вручил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.

По итогам прошлого сезона «Краснодар» набрал 52 очка и в третий раз стал бронзовым призером чемпионата и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В текущем сезоне клуб после семи туров идет 11-м, набрав 8 очков.