«Краснодар» получил бронзовые медали за прошлый сезон РПЛ
ТАСС, 15 сентября. Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали за третье место в сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской
ТАСС, 15 сентября. Футболисты «Краснодара» получили бронзовые медали за третье место в сезоне-2019/20 Тинькофф — Российской
Медали игрокам, а также тренерскому штабу и персоналу команды на тренировочной базе вручил генеральный директор клуба Владимир Хашиг.
В августе серебряные медали получил московский «Локомотив».
По итогам прошлого сезона «Краснодар» набрал 52 очка и в третий раз стал бронзовым призером чемпионата и получил право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. В текущем сезоне клуб после семи туров идет 11-м, набрав 8 очков.