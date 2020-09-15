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21:37 (мск), источник: ТАСС

В ФК «Ротор» не выявлено новых случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 15 сентября. Тесты на коронавирус футболистов, тренеров и персонала волгоградского «Ротора» дали отрицательный результат. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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В субботу «Ротор» сообщил, что у семи футболистов клуба обнаружена коронавирусная инфекция. Матч седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ротором» и «Краснодаром», запланированный на воскресенье, был отменен.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Сегодня были получены результаты проб, которые игроки, тренерский и административный штаб основы “Ротора” сдали в минувший понедельник. Новых заболевших коронавирусной инфекцией в команде нет, — говорится в сообщении. — Спортсмены и персонал клуба теперь сдают тестирование ежедневно. Во вторник здоровые футболисты провели тренировку на стадионе “Зенит”. Парни, которые сдали тесты с положительным результатом, изолированы, переносят болезнь в легкой форме».

Российская Премьер-Лига

Заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС по вопросу несостоявшегося матча состоится 16 сентября.

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