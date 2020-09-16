Новичок ЦСКА Эджуке попал в число 20 самых быстрых игроков в мире в FIFA 21
Разработчик видеоигр EA Sports опубликовал рейтинг самых быстрых игроков в FIFA 21.
Разработчик видеоигр EA Sports опубликовал рейтинг самых быстрых игроков в FIFA 21.
Рейтинг возглавили Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Альфонсо Дэвис («Бавария») — их скорость оценили показателем 96.
Следом с показателем 95 идут Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Винисиус («Реал»), Кенсуке Нагаи («Токио») и Анибаль Чала («Дижон»).
В число самых быстрых футболистов с показателем 94 попали сразу 13 игроков. Среди них — новичок ЦСКА Чидера Эджуке и атакующий футболист «Ливерпуля» Садио Мане.
ЦСКА купил Эджуке у голландского «Херенвена» в конце августа. В СМИ сообщалось, что трансфер 22-летнего нигерийца обошелся армейцам в 12 млн евро. В минувшее воскресенье, 13 сентября, Эджуке отметился голом в дерби со «Спартаком» (3:1) в 7-м туре РПЛ.
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью Sport24 выразил мнение, что с Эджуке команде будет проще вскрывать плотную оборону соперников.