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09:50 (мск), источник: Sport24

Новичок ЦСКА Эджуке попал в число 20 самых быстрых игроков в мире в FIFA 21

Разработчик видеоигр EA Sports опубликовал рейтинг самых быстрых игроков в FIFA 21.

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12
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Рейтинг возглавили Килиан Мбаппе («ПСЖ»), Адама Траоре («Вулверхэмптон») и Альфонсо Дэвис («Бавария») — их скорость оценили показателем 96.

Следом с показателем 95 идут Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед»), Винисиус («Реал»), Кенсуке Нагаи («Токио») и Анибаль Чала («Дижон»).

В число самых быстрых футболистов с показателем 94 попали сразу 13 игроков. Среди них — новичок ЦСКА Чидера Эджуке и атакующий футболист «Ливерпуля» Садио Мане.

ЦСКА купил Эджуке у голландского «Херенвена» в конце августа. В СМИ сообщалось, что трансфер 22-летнего нигерийца обошелся армейцам в 12 млн евро. В минувшее воскресенье, 13 сентября, Эджуке отметился голом в дерби со «Спартаком» (3:1) в 7-м туре РПЛ.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев в эксклюзивном интервью Sport24 выразил мнение, что с Эджуке команде будет проще вскрывать плотную оборону соперников.

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