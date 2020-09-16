Новичок ЦСКА Эджуке попал в число 20 самых быстрых игроков в мире в FIFA 21

В число самых быстрых футболистов с показателем 94 попали сразу 13 игроков. Среди них — новичок ЦСКА Чидера Эджуке и атакующий футболист «Ливерпуля» Садио Мане.

ЦСКА купил Эджуке у голландского «Херенвена» в конце августа. В СМИ сообщалось, что трансфер 22-летнего нигерийца обошелся армейцам в 12 млн евро. В минувшее воскресенье, 13 сентября, Эджуке отметился голом в дерби со «Спартаком» (3:1) в 7-м туре РПЛ.