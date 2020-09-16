Объявлены судьи матча «Рубин» — «Спартак» и других встреч 8-го тура РПЛ
Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 8-го тура Российской
Российский футбольный союз на своём сайте опубликовал список судей, которым предстоит работать на матчах 8-го тура Российской
«Краснодар» — «Химки»: судья — Сергей Лапочкин; ассистенты судьи — Роман Усачёв, Константин Шаламберидзе; резервный судья — Дмитрий Стрельцов; VAR — Сергей Иванов; AVAR — Андрей Болотенков; инспектор — Вячеслав Харламов.
«Урал» — «Зенит»: судья — Сергей Карасёв; ассистенты судьи — Дмитрий Чельцов, Алексей Ширяев; резервный судья — Евгений Буланов; VAR — Алексей Матюнин; AVAR — Алексей Воронцов; инспектор — Сергей Зуев.
«Ростов» — «Ротор»: судья — Игорь Панин; ассистенты судьи — Антон Кобзев, Илья Елеференко; резервный судья — Антон Фролов; VAR — Павел Кукуян; AVAR — Максим Гаврилин; инспектор — Александр Гончар.
«Уфа» — ЦСКА: судья — Николай Волошин; ассистенты судьи — Владимир Миневич, Арам Петросян; резервный судья — Артур Фёдоров; VAR — Алексей Сухой; AVAR — Алексей Лунёв; инспектор — Фейзудин Эрзиманов.
«Арсенал» — «Сочи»: судья — Евгений Кукуляк; ассистенты судьи — Валерий Данченко, Роман Милюченко; резервный судья — Сергей Куликов; VAR — Станислав Васильев; AVAR — Валентин Мурашов; инспектор — Александр Колобаев.
«Рубин» — «Спартак»: судья — Кирилл Левников; ассистенты судьи — Егор Болховитин, Рашид Абусуев; резервный судья — Иван Сиденков; VAR — Виталий Мешков; AVAR — Константин Шаламберидзе; инспектор — Игорь Синер.
«Локомотив» — «Тамбов»: судья — Евгений Турбин; ассистенты судьи — Александр Богданов, Адлан Хатуев; резервный судья — Максим Матюнин; VAR — Владимир Москалёв; AVAR — Дмитрий Сафьян; инспектор — Алексей Румянцев.
«Динамо» — «Ахмат»: судья — Михаил Вилков; ассистенты судьи — Игорь Демешко, Алексей Стипиди; резервный судья — Олег Соколов; VAR — Владислав Безбородов; AVAR — Дмитрий Мосякин; инспектор — Геннадий Куличенков.