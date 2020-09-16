«Стараюсь подражать Неймару». Новичок ЦСКА Эджуке — о голе «Спартаку», просмотре в «Ливерпуле» и детстве в Африке

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В конце лета Чидера Энджуке подписал контракт с ЦСКА. Через два дня дебютировал в Грозном. А уже в следующем матче забил «Спартаку», роскошно выскочив на замену. В интервью ведущим российским медиа 22-летний вингер рассказал, с кем советовался, переходить ли в ЦСКА, что больше всего впечатлило на «Энфилде» и каково это — забить первый гол в дерби.

— Я ждал матча со «Спартаком», очень волновался. Знал о дерби, о его важности и о накале страстей. Забить первый гол в лиге в такой большой игре — честь. Это то, о чем мечтает каждый. Я видел радость болельщиков и партнеров, эмоции захлестывали. Надеюсь, таких моментов будет очень много.

— О чем говорил Гончаренко перед тем, как выпустить тебя на поле?

— Тренер попросил выйти и сделать то, что я умею. Но не забывать об оборонительной работе. Он подчеркнул, что я свежий, значит, у меня будет преимущество. Главной задачей было добавить в атаке: сыграть на своих сильных качествах и помочь партнерам.

— Уже успел понять, что за тренер Гончаренко?

— Он хороший коуч, я уверен в этом. У него налажен контакт с игроками — все стараются вылезти из кожи, чтобы показать свой лучший футбол. С ним очень комфортно работать.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CFFiROyDaS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CFFiROyDaS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CFFiROyDaS4/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-09-13T18:22:20+00:00">13 Сен 2020 в 11:22 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Как тебе уровень чемпионата России?

— Я уже сыграл в двух матчах и могу сказать, что ваша лига отличается от той, где я играл раньше. Тут больше борьбы, беговой работы. Все соперники сражаются до конца. Многие играют в оборонительный футбол, очень сильны физически. Нужно терпеть, ждать своего шанса и грамотно его реализовать.

— Чемпионат Голландии завершили досрочно из-за пандемии, а в России уже играют с болельщиками. Это удивило?

— Да, я был немного удивлен. Если бы не ковид, то фанатов было бы еще больше — тогда атмосфера стала бы просто запредельной! Она и так была великолепной, но, повторюсь, было бы еще круче. В Голландии похожая атмосфера была на матчах с «Аяксом» или «Фейеноордом» — болельщики любят такие игры и устраивают шоу.

— В дерби все отметили твою технику, но показалось — ты часто передерживаешь мяч.

— Такое случается, но это вопрос времени. Иногда не замечаешь свободные зоны, чтобы сделать передачу — кажется, что лучше обыграть соперника. Еще одна важная вещь — взаимопонимание, она облегчает общую задачу. Могу сказать, что за две игры партнеры мне очень помогали, и я тоже нацелен на то, чтобы снабжать их мячами.

— Где ты так прокачал дриблинг?

— Мне кажется, он у меня с рождения. Когда начинал играть, сразу понял, что у меня есть техника. И постоянно улучшал этот скилл.

— Кого-то пытался копировать?

— Есть несколько примеров для подражания: Неймар, Окоча. Нравится, как они играют, у них огромный набор качеств. Пытаюсь перенять что-то для себя.

— Уже адаптировался в команде?

— Я со всеми в хороших отношениях. Я новенький и стараюсь общаться с каждым, если могу.

— Например? Кто кроме иностранцев хорошо говорит на английском?

— Думаю, все, но не все хотят. Ха-ха! Но все понимают. А вообще спасает футбольный язык — его точно все знают.

— Фуксу в первое время помогал Марио Фернандес. А тебе?

— В первую очередь, конечно, Макс (Максим Головлев, специалист по международным отношениям ПФК ЦСКА — прим. Sport24). Игроки тоже помогают: Магнуссон, Влашич, Сигурдссон. Все пытаются оказать поддержку, чтобы я быстрее адаптировался.

— Что удивило в России больше всего после Голландии?

— Поддержка. Очень впечатлило и обрадовало, с какой любовью ко мне относились все, кого я здесь встретил. Я только приземлился и сразу это почувствовал! В клубе все помогают, болельщики поддерживают. Я чувствую их теплоту. Это дает мне дополнительную энергию и заставляет выкладываться по полной, чтобы отблагодарить их за теплый прием.

— Не отпугивала ли проблема расизма, когда ты думал о переезде в Россию?

— Я об этом никогда не думал. Хочу сосредоточиться на футболе и играть. На все остальное, что может отвлечь, я не обращаю внимания. Перед трансфером я собирал информацию о клубе, чтобы хотя бы заочно познакомиться с командой. Спрашивал своего агента, он многое рассказал: как тут все устроено, с чем я столкнусь. Некоторые из его клиентов уже играли в России. Он им звонил, спрашивал их мнение и делился со мной. В конце концов я сам посчитал, что это большой шаг для меня. Я был очень воодушевлен. Хотел прийти и показать свой уровень.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B13Bu9fA8-m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B13Bu9fA8-m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B13Bu9fA8-m/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chidera Ejuke (@chideraejukejr10)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-09-01T07:13:31+00:00">1 Сен 2019 в 12:13 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Ты вырос в Нигерии. В каких условиях начинал заниматься футболом?

— В Африке очень тяжелые условия: у меня не было денег на бутсы, приходилось играть босиком. Многие так делали. Бутсы давали, только когда ты попадал в какую-то команду. Причем никто не обращал внимания на то, какого они качества — главное было показать себя, чтобы пробиться наверх.

Помню, впервые я надел кроссовки, когда играл за команду начальной школы. Я искал хоть какую-то обувь! В итоге поменял свои сандалии на конверсы знакомого. Я сыграл в его кедах, ушел в них домой, а на следующий день мы поменялись обратно. На том турнире я стал лучшим игроком.

В средней школе попросил маму купить первые бутсы. Они мне служили очень долго! Я ухаживал за ними, потому что не мог себе позволить, чтобы они порвались или испортились. Пылинки с них сдувал. Они стоили очень дорого! Это был один из самых счастливых дней в моей жизни. Кажется, это были бутсы от adidas.

Позже нашлись люди, которым нравилась моя игра, и они покупали мне бутсы. С тех пор проблем с обувью не возникало.

— Это были агенты?

— Нет-нет, просто болельщики, которым нравилась моя игра. Они ничего не требовали взамен.

— Ты ездил на просмотр в «Ливерпуль». Расскажи, как это было.

— В Нигерии я познакомился с менеджером, который помогал мне и вел все мои дела. Он представил меня агенту с лицензией FIFA, который приглашал европейских скаутов в Нигерию.

«Ливерпуль» отобрал нескольких игроков на просмотр. Мы тренировались одну или две недели с командой U-17. Основа тогда, кажется, играла в Лиге Европы. Все прошло не так, как мы планировали — пришлось вернуться в Нигерию и продолжить борьбу за выживание. Я был очень расстроен.

— Что им не понравилось?

— Думаю, мы просто были недостаточно хороши.

— Это была первая поездка в Европу в жизни?

— Да, я сел в самолет и впервые полетел в другую страну. Ощущения, конечно, были замечательные. Меня и моих друзей переполняли эмоции. Перед тем, как мы начали тренироваться, нам провели экскурсию по «Энфилду». Поразило, когда зашли в команту с трофеями.

— Что-нибудь привез из Англии?

— Бутсы!

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzYhqhkn3QR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzYhqhkn3QR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzYhqhkn3QR/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Chidera Ejuke (@chideraejukejr10)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-01T17:53:17+00:00">1 Июл 2019 в 10:53 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Из Нигерии тебя забрал норвежский клуб «Волеренга». Было сложно решиться на переезд в холодную страну?

— Если ты из Африки, у тебя нет выбора. Ха-ха! Шансов не так много, поэтому ты цепляешься за любую возможность.

Когда я туда приехал, все было отлично. Да, пришлось адаптироваться к погоде, еде и культуре. А еще — изучать тактику. В Африке ее почти нет, ты просто выходишь и играешь. Я приехал зимой, в феврале, поэтому прежде, чем клуб дал контракт, мне пришлось провести предсезонную подготовку с командой.

Чтобы закрепиться в основном составе, понадобилось 4−5 месяца. Сначала меня выпускали на 10−15 минут, чтобы я адаптировался и привык. Но во второй половине сезона меня стали регулярно включать в стартовый состав. Остальное — уже история, вы все знаете.

— Норвегия — дорогая страна.

— О, да! Приходилось очень грамотно распределять бюджет. Расходов хватало: нужно было платить за аренду дома, покупать одежду и еду.

— Перед дерби со «Спартаком» тебя взяли на съемки ролика, где игроки рисовали граффити и жгли файеры. Твоя реакция, когда ты узнал сценарий?

— О, это было классно. Мне даже файер в глаз попал! Ха-ха! Но никаких проблем. Клуб пригласил фанатов — было здорово сделать что-то вместе с ними. По-моему, получилось красиво.