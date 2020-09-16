Широков находится под подпиской о невыезде

Широков избил арбитра Никиту Данченкова в августе во время любительского футбольного матча. Видео случившегося было распространено в социальных сетях. На нем видно, как Широков набросился на судью после того, как тот показал ему красную карточку, и нанес сначала удар рукой в лицо, а после еще ногой.