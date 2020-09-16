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16:49 (мск), источник: ТАСС

«Ротору» присудили техническое поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил волгоградскому «Ротору» техническое поражение в домашнем матче седьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром». Об этом ТАСС сообщил председатель комитета Артур Григорьянц.

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Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ротор» сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция. Матч между «Ротором» и «Краснодаром», запланированный на воскресенье, был отменен.

«Ротору» присуждено поражение со счетом 0:3. Также «Ротор» оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, — сказал Григорьянц.

«Ротор» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав два очка в семи матчах. «Краснодар» идет пятым, имея в активе 11 очков после семи встреч.

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