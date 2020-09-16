«Ротору» присудили техническое поражение в матче РПЛ с «Краснодаром»

Источник: РИА "Новости"

В субботу «Ротор» сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция. Матч между «Ротором» и «Краснодаром», запланированный на воскресенье, был отменен.

«Ротору» присуждено поражение со счетом 0:3. Также «Ротор» оштрафован на 100 тыс. рублей за нарушение санитарного регламента, — сказал Григорьянц.