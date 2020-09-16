Тренер «Спартака» дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

Источник: Спорт РИА Новости

Шарипов был удален в концовке матча седьмого тура РПЛ с московским ЦСКА (1:3). Согласно протоколу встречи на сайте турнира, тренер «покинул техническую зону, выражал несогласие с решением судейской бригады и толкнул ассистента арбитра».

«Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей, из них три условно, штраф 300 тысяч рублей. Условная дисквалификация до конца сезона», — сообщил корреспонденту РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.