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17:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Тренер «Спартака» дисквалифицирован на шесть матчей за толчок судьи

МОСКВА, 16 сен — РИА Новости, Сергей Астахов. Тренер по физической подготовке московского футбольного клуба «Спартак» Рамиль Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей (3 условно до конца сезона) Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: Спорт РИА Новости

Шарипов был удален в концовке матча седьмого тура РПЛ с московским ЦСКА (1:3). Согласно протоколу встречи на сайте турнира, тренер «покинул техническую зону, выражал несогласие с решением судейской бригады и толкнул ассистента арбитра».

«Шарипов дисквалифицирован на 6 матчей, из них три условно, штраф 300 тысяч рублей. Условная дисквалификация до конца сезона», — сообщил корреспонденту РИА Новости глава КДК РФС Артур Григорьянц.

«Спартак» в трех ближайших турах РПЛ сыграет против казанского «Рубина», «Тамбова» и петербургского «Зенита».

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