Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший вратарь футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Краснодар» Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает
МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Бывший вратарь футбольных клубов «Спартак» (Москва) и «Краснодар» Андрей Дикань сдал положительный тест на коронавирус, сообщает
«Два игрока “Металла” — полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин — почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи
На протяжении карьеры Дикань выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год и стал в составе «красно-белых» серебряным призером чемпионата России, с 2014 по 2016 год вратарь защищал цвета «Краснодара». Летом 2020 года Дикань занял должность вратарей в «Металле», который выступает во второй лиге Украины.