Экс-вратарь «Спартака» Андрей Дикань заразился коронавирусом

«Два игрока “Металла” — полузащитник Сергей Романов и капитан команды нападающий Руслан Фомин — почувствовали недомогание и были отправлены для сдачи ПЦР-тестов. К сожалению, у обоих результаты оказались положительными. ФК “Металл” провел тестирование на коронавирус всех остальных представителей команды — футболистов, тренеров и административного персонала. Результаты оказались отрицательными у всех, кроме тренера вратарей Андрея Диканя и полузащитника Максима Багачанского. Они также отправились на предусмотренную медицинским протоколом двухнедельную самоизоляцию и не помогут команде в ближайшую субботу в Никополе», — говорится в сообщении харьковского клуба.