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09:39 (мск), источник: Чемпионат.com

Акинфеев поучаствовал в открытии магазина именной одежды

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев 16 сентября принял участие в открытии магазина именной одежды из коллекции Makoday Akinfeev.

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Источник: РИА "Новости"

Об этом голкипер сообщил в своём «инстаграме». «Много интересных вещей с классным авторским дизайном, к которому я приложил руку. Одежда есть и для детей, и для подростков. Надеюсь, вам понравится, мы старались», — написал Акинфеев.

Ранее ЦСКА с Акинфеевым в воротах обыграл московский «Спартак» со счётом 3:1 в матче седьмого тура чемпионата России. В этой встрече он был признан лучшим игроком.

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