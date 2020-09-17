«За что засчитали поражение?! Мы не нарушили регламент!» Тренер «Ротора» атакует РПЛ и готов играть с «Ростовом»

Источник: Спорт-Экспресс

— «Ротору» засчитали поражение со счетом 0:3 в матче с «Краснодаром». Ваша реакция?

— Понятно, что мы тут тоже сложа руки не сидели и информацию собирали. Готов вам заявить: мы регламент не нарушили! В день игры с «Краснодаром» сдали тесты. У 15 футболистов и тренерского штаба они были отрицательными! Так что мы ничего не нарушили. Но мне до сих пор не понятен один момент.

— Какой?

— РПЛ не выдала нам штрих-коды для попадания на стадион в день матча. То есть мы ехали на стадион, не имея их на руках. Значит, лига приняла решение заранее? А почему нам его объявили только за час до начала встречи с «Краснодаром»? Кроме того, делегат матча, который тоже не имел штрих-кода, не должен был нас пускать на арену. Я его увидел только тогда, когда он мне показал письмо на компьютере и сказал, что игра не состоится. Больше от него я никаких объяснений не услышал! Так почему отменили матч? Кто взял на себя ответственность? На основании чего КДК засчитал нам поражение?

— Вы не поняли?

— Кто сорвал этот матч? «Ротор» был готов к игре. Продали билеты. Тогда объясните это все, пожалуйста, людям! Кто все-таки принял решение? Роспоттребнадзор Московской области? Волгоградской области? Роспотребнадзор РПЛ? У меня до сих пор нет ответа.

— Процитирую главу Контрольно-дисциплинарного комитета Артура Григорьянца: «КДК установил, что накануне проведения матча положительные результаты на covid-19 были получены рядом футболистов и представителей “Ротора”. Игрокам “Ротора” не были выданы QR-коды для доступа в “Чистую зону” при проведении указанного матча, а значит они в любом случае не имели права принимать в нем участия. В результате матч был отменен делегатом в связи с выявленными случаями заболевания короновирусной инфекции covid-19 среди представителей “Ротора”, которые в случае проведения матча могли поставить под угрозу безопасность участников матча. На основании установленных обстоятельств КДК сделал вывод, что “Ротор” как принимающий клуб не обеспечил необходимые условия для проведения матча, которые привели к его срыву. Соответственно, по итогам заседания КДК к клубу было применено техническое поражение со счетом 0:3, а “Краснодару” в указанном матче присуждена победа со счетом 3:0».

— Заявляю вам: за 72 часа до игры с «Краснодаром» мы сдали тесты. У 8 футболистов они оказались положительными — их сразу изолировали! Подчеркиваю: эти ребята с нами не тренировались последние три дня. Эти тесты мы отправили в РПЛ. Выполнили все нормы регламента. Пусть там прочитают медицинский регламент. У нас было 15 футболистов, которые готовились к матчу. В день игры тесты у них оказались отрицательными!

8 фотографий 8 фотографий 8 фотографий «Ротор» уступил «Зениту» в первом за 16 лет матче в РПЛ

— Как сообщил вчера «РБ Спорт», еще один игрок заболел. В итоге 9 футболистов?

— Мы вчера сдали тесты. Не знаю, откуда появилась такая информация? Результатов пока нет. Они появятся где-то в 13−14 часов по волгоградскому времени. Те футболисты, которые были готовы сыграть с «Краснодаром», вчера тренировались.

— Значит, намерены лететь на игру с «Ростовом»?

— Да. Наша позиция — играть. У нас есть 14−15 здоровых футболистов. И это футболисты из основной заявки на сезон, а не молодежь.

— Но «Ростов» просит президента РПЛ Сергея Прядкина разобраться со сложившейся ситуацией. Дончане опасаются, что вы их просто можете заразить.

— Понимаю, что «Краснодар» и «Ростов» представляют Россию в еврокубках. Но мы не нарушили регламент. Были готовы к матчу с «Краснодаром». И будем готовы к «Ростову». В каком количестве? Это станет ясно в ближайшее время. Но у нас есть здоровые игроки, готовые выйти на поле.

— Допускаете, что матч с «Ростовом» отменят?

— На сегодняшний день тяжело что-либо прогнозировать. Повторяю вам еще раз. Мы готовы соблюсти все нормы — футбольные и медицинские. Решения, видимо, у нас принимаются в кабинетах… РПЛ сама не соблюдает регламент, который приняла перед стартом сезона. Не видно последовательности. По каким причинам отменили матч с «Краснодаром»? Мы читаем регламент. В день игры у нас 15 отрицательных тестов. У нас полноценная заявка, так? Кто принял такое решение? Кто запретил? Звонок Галицкого или кого-то еще? А потом еще нас лишают трех очков…

— Тогда процитирую вам один тезис из письма «Ростова» на имя президента РПЛ: «Верит ли господин Прядкин, как президент Лиги, в то, что 11 заболевших футболистов “Ротора” принимали участие в тренировочном и восстановительном процессе команды и при этом ни с кем не контактировали?».

— Я этих «11 футболистов», о которых пишет «Ростов», не вижу уже 5 дней. Мы каждый день сдаем тесты. Вечером на тренировку приезжают только те, у кого они отрицательные! А эти догадки «Ростова»… Мы тренируем только здоровых! Больные у нас изолированы. Мы не имеем права рисковать здоровьем остальных.

— Почему в «Роторе» возникла такая ситуация с заболевшими? Кто виноват?

— Понятно, что в клубе разбираются. У меня в контракте написано, что я обязан обеспечивать тренировочный процесс и готовить команду к матчу. Я свои обязанности выполняю. По другим вопросам вам лучше обратиться к руководству клуба, спортивному директору.