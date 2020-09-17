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14:31 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Юран попросит РФС передать его штраф в детский дом

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости, Михаил Гончаров. Бывший главный тренер подмосковного футбольного клуба «Химки» Сергей Юран заявил РИА Новости, что попросит Российский футбольный союз (РФС) направить в детский дом сумму его штрафа, наложенного комитетом по этике организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

В начале сентября комитет по этике РФС вынес предупреждение и оштрафовал Юрана на 100 тысяч рублей за то, что специалист после досрочного расторжения контракта с «Химками» заявил в числе прочего, что его уход из команды связан с указанием от генерального директора московского «Спартака» Шамиля Газизова.

«Мы обсудим с юристом все детали. Это деньги все-таки немаленькие. Хотел бы отправить в детский дом. Без разницы, скажет РФС или мы сами найдем (детский дом, в который переведем средства). Надо, чтобы эта сумма пошла на хорошие дела. Хорошая сумма, чтобы что-то приобрести или куда-то поехать. Будем обсуждать с юристом. К концу недели, скорее всего, направим письмо в РФС по этому поводу», — сказал Юран по телефону.

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