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21:42 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Карпин был прав. Чемпионат России проводит Роспотребнадзор, а не РПЛ

Матч 8-го тура «Ростов» — «Ротор» проводить категорически нельзя.

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Источник: Спорт-Экспресс

Первым коронавирусным городом России в этом сезоне стал Волгоград. Матч 7-го тура между «Ротором» и «Краснодаром» отменили из-за болезни восьми футболистов волжан (позже к ним добавились еще четверо). Обе команды до последнего не понимали состоится ли игра, но за час до стартового свистка руководство лиги приняло решение об отмене встречи. Похоже, это было последнее волевое решение господ из РПЛ, дальше соревнования станет проводить Роспотребнадзор, а президентом премьер-лиги станет (по совместительству) глава государственного органа Анна Попова.

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«За что засчитали поражение?! Мы не нарушили регламент!» Тренер «Ротора» атакует РПЛ и готов играть с «Ростовом»

В ходе ковид-доигровки чемпионата-2019/20 президент РПЛ Сергей Прядкин столкнулся с такой волной критики, которая в самое ближайшее время может поставить крест на его карьере в качестве главы этой организации. Но вместо того, чтобы изменить ситуацию к лучшему и постараться исправить ошибки, руководитель и его окружение наступают на те же грабли. Да, медицинский регламент турнира был доработан, но функционировать без сбоев по нему по-прежнему не получается. Что мешало составителям документа добавить пункт об отмене любого матча, если в одной из команд носителями вируса стали, к примеру, пять человек одновременно? Даже со второй попытки в РПЛ не смогли учесть все нюансы и тонкости постковидного футбола.

Футбол

Премьер-лига 2020/2021
Тур 8, 19.09.2020, 19:00

Ростов-Ротор-

На сегодня у «Ротора» уже 12 инфицированных, но за два дня до матча с «Ростовом» руководство лиги, ссылаясь на пункт 1.2.3 санитарного регламента, «грамотно» перевело стрелки на Роспотребнадзор, который должен принять окончательное решение о судьбе игры. Проводить ее при таком количестве зараженных в одном клубе — самоубийство, даже несмотря на заверения «Ротора» об оперативно принятых мерах. Если встреча все-таки состоится, в чем я очень сомневаюсь, а по ее итогам коронавирус найдут уже у кого-то из ростовчан, тогда под ударом окажется священная корова нашего футбола — еврокубки. Европейцы разговаривать не будут, а просто отменят матч Лиги Европы и засчитают дончанам поражение.

В сложившейся ситуации очень сложно объяснить поведение «Ротора», который настаивает на проведении матча и не думает о других. Какие бы меры безопасности ни предприняли волгоградцы после выявления первых заболевших, глупо утверждать, что контактная группа определена совершенно точно и без погрешностей. Всегда существует вероятность, что у кого-то из вирус проявится позже. Если Роспотребнадзор все-таки отменит матч, то все руководители лиги на следующих выборах президента РПЛ могут единогласно проголосовать за Попову, которая, судя по всему, сможет управлять чемпионатом России гораздо эффективнее.

Максим Алланазаров

*Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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