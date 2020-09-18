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12:09 (мск), источник: Sport24

«Динамо» рассматривает 3 кандидатуры на пост главного тренера: Бердыев, Бувач и Парфенов

Московское «Динамо» может сменить главного тренера. Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче 2-го квалификационного раунда тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2.

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Источник: Sport24
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По информации Sport24, окончательное решение об увольнении Кирилла Новикова еще не принято, но у руководства «Динамо» уже есть три кандидатуры на пост главного тренера. Это Желько Бувач, Курбан Бердыев и Дмитрий Парфенов.

Помимо «Динамо», Бердыев интересен «Кайрату». Некоторое время назад Бердыев и «Кайрат» уже вели переговоры, но тогда до соглашения дело не дошло. Однако этот вариант все еще возможен.

Что касается Парфенова, то у него есть еще варианты с продолжением карьеры в «Химках» и одном из казахстанских клубов.

Бувач ранее работал ассистентом Юргена Клоппа в «Ливерпуле», а в настоящее занимает в «Динамо» пост заместителя генерального директора по спорту.

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Следующий матч «Динамо» запланирован на 21 сентября — на своем поле против «Ахмата» в 8-м туре РПЛ. После 7 туров динамовцы занимают 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков.

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