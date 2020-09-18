73-летний Семин выложил фото полуголой девушки и стал объектом шуток фанатов
73-летний футбольный тренер Юрий Семин выложил в Instagram фото полуголой девушки и стал объектом шуток пользователей сети.
73-летний футбольный тренер Юрий Семин выложил в Instagram фото полуголой девушки и стал объектом шуток пользователей сети.
На снимке девушка позировала в пиджаке на голое тело. Журналист Василий Конов в Twitter написал, что «у Семина в сторис годный контент пошел». В комментариях фанаты начали шутить о публикации тренера. «С его пенсией может себе позволить», «Надеюсь, Палыч взял натурой», «Внучку новую себе нашел», «Главное, чтобы она варежки сняла», — писали они.
Сам Семин заявил Sport24, что не знает, как появилась эта публикация. «Я даже не знаю, что за
На данный момент Семин находится без работы. 14 мая он покинул пост главного тренера московского «Локомотива». Специалист работал с командой с 2016 года, а также с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали чемпионата страны.