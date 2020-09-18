73-летний Семин выложил фото полуголой девушки и стал объектом шуток фанатов

Источник: Instagram

На снимке девушка позировала в пиджаке на голое тело. Журналист Василий Конов в Twitter написал, что «у Семина в сторис годный контент пошел». В комментариях фанаты начали шутить о публикации тренера. «С его пенсией может себе позволить», «Надеюсь, Палыч взял натурой», «Внучку новую себе нашел», «Главное, чтобы она варежки сняла», — писали они.

Сам Семин заявил Sport24, что не знает, как появилась эта публикация. «Я даже не знаю, что за девушка-то. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице», — сказал он. Позднее пост был удален.