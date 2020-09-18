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12:34 (мск), источник: Lenta.Ru

73-летний Семин выложил фото полуголой девушки и стал объектом шуток фанатов

73-летний футбольный тренер Юрий Семин выложил в Instagram фото полуголой девушки и стал объектом шуток пользователей сети.

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Источник: Instagram

На снимке девушка позировала в пиджаке на голое тело. Журналист Василий Конов в Twitter написал, что «у Семина в сторис годный контент пошел». В комментариях фанаты начали шутить о публикации тренера. «С его пенсией может себе позволить», «Надеюсь, Палыч взял натурой», «Внучку новую себе нашел», «Главное, чтобы она варежки сняла», — писали они.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сам Семин заявил Sport24, что не знает, как появилась эта публикация. «Я даже не знаю, что за девушка-то. Мне очень приятно, когда такие красивые девушки появляются на моей странице», — сказал он. Позднее пост был удален.

На данный момент Семин находится без работы. 14 мая он покинул пост главного тренера московского «Локомотива». Специалист работал с командой с 2016 года, а также с 1992 по 2005 год и в 2009-м. За последние три сезона железнодорожники под его руководством выиграли два Кубка и Суперкубок России, а также впервые за 14 лет завоевали золотые медали чемпионата страны.

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