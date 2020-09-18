Матч РПЛ «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом у гостей

Источник: РИА "Новости"

Позднее РПЛ объявила, что матч «Ростов» — «Ротор» не состоится 19 сентября. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) примет решение о судьбе матча.

«Ротор» проведет ближайшее время на самоизоляции, — говорится в сообщении. — Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов-Арене». Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме, футболисты находятся у себя дома.

«Ротор» 12 сентября сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция, после чего был отменен матч седьмого тура между «Ротором» и «Краснодаром». Позднее КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение в матче. «Ростов» 16 сентября направил президенту премьер-лиги Сергею Прядкину письмо с вопросами относительно проведения матча против волгоградцев. В РПЛ подчеркнули, что решение о проведении матча будет принято на основании соответствующего решения Управления Роспотребнадзора по Волгоградской области.

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