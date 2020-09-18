Матч РПЛ «Ростов» — «Ротор» не состоится из-за случаев заражения коронавирусом у гостей
ТАСС, 18 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» не полетит на гостевой матч восьмого тура Тинькофф — Российской
ТАСС, 18 сентября. Волгоградский футбольный клуб «Ротор» не полетит на гостевой матч восьмого тура Тинькофф — Российской
Позднее РПЛ объявила, что матч «Ростов» — «Ротор» не состоится 19 сентября.
«Ротор» проведет ближайшее время на самоизоляции, — говорится в сообщении. — Нашим приоритетом является здоровье наших футболистов и игроков соперника, поэтому руководство клуба приняло решение в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора не лететь на выездную встречу с «Ростовом», которая должна состояться 19 сентября на «Ростов-Арене». Все сотрудники клуба продолжают регулярно сдавать тесты на наличие коронавирусной инфекции. Состояние заразившихся стабильное, болезнь протекает в легкой форме, футболисты находятся у себя дома.
«Ротор» 12 сентября сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция, после чего был отменен матч седьмого тура между «Ротором» и «Краснодаром». Позднее КДК РФС присудил «Ротору» техническое поражение в матче. «Ростов» 16 сентября направил президенту
«Ростов» после семи туров идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. «Ротор» c двумя очками располагается на последней, 16-й позиции.