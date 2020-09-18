Травма Глушенкова — очень печальное событие. Интересно, кто за неё ответит
«Спартак» должен провести внутреннее расследование и рассказать, что именно произошло с молодым игроком.
«Спартак» должен провести внутреннее расследование и рассказать, что именно произошло с молодым игроком.
Поначалу в это не верилось, но сейчас, когда тревожная информация подтверждается во всевозможных источниках, надежды на благополучный исход почти не остаётся. По итогам процедуры МРТ у Максима Глушенкова выявлен разрыв крестообразных связок. В субботу 21-летнему футболисту предстоит повторное исследование — есть вероятность, что всё ещё обойдётся, но она невысока.
Событие до слёз грустное, потому что сезон-2020/2021 должен был стать прорывным для Максима. Без разницы, где бы это случилось — в «Спартаке» или в другом клубе, но это обязательно случилось бы. В концовке прошлого чемпионата в «Крыльях» он продемонстрировал всей стране, как умеет играть и насколько много уникальных спортивных качеств имеет в своём арсенале, его выделяли почти все тренеры и специалисты по стране. Не было ни одного клуба, который не обратил бы на него внимание.
Я почти уверен, что глаз на Глушенкова положил даже Станислав Черчесов. И если бы он получил достойную практику в
А теперь… Теперь неизвестно, как долго продлится восстановление Глушенкова и, главное, каким он вернётся после повреждения — сохранит ли взрывную скорость и динамичность, будет ли так же бесстрашно лезть в стыки. Современные технологии и методики позволяют верить в лучшее — и мы обязательно будем верить. Жаль только, что из карьеры футболиста в ЗОЛОТОЕ для него время, когда он должен был совершить самый мощный скачок, может быть выкинуто минимум полгода.
И сейчас очень хочется понять, кто во всём этом виноват.
11 сентября Тедеско заявил, что у Глушенкова развилась гематома, и накануне матча с ЦСКА он не тренировался в общей группе. Зато накануне кубковой игры с «Родиной», 15 сентября, уже тренировался — на видео чётко видно, что Максим работает вместе с партнёрами. Его колено на кадрах перемотано бинтом. В заявку футболист не попал, но генеральный директор клуба Газизов ещё раз, как и перед ЦСКА, подтвердил, что с футболистом всё хорошо и он занимается в общей группе.
И вот теперь, спустя 10 дней после первичного объявления о необходимости обследования, «Спартак» выявляет повреждение крестообразной связки. Ни в коем случае не хочется ни в чём обвинять клуб и медицинскую службу, для этого как минимум недостаточно информации — одни лишь её обрывки и домыслы.
Но хочется чётко узнать от
1) Что за обследование было проведено
2) Почему футболист, у которого подозревали травму колена, проводил тренировки в общей группе? Его ничего не беспокоило? Врачи не заподозрили неладное?
3) Когда, по мнению медиков,
Если «Спартак» расскажет обо всём этом, это будет как минимум правильно и честно. А Глушенкову мы желаем крепкого здоровья — и пока есть хотя бы минимальная вероятность благополучного сценария, мы в неё будем верить.
Михаил Гончаров