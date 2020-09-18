Травма Глушенкова — очень печальное событие. Интересно, кто за неё ответит

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Поначалу в это не верилось, но сейчас, когда тревожная информация подтверждается во всевозможных источниках, надежды на благополучный исход почти не остаётся. По итогам процедуры МРТ у Максима Глушенкова выявлен разрыв крестообразных связок. В субботу 21-летнему футболисту предстоит повторное исследование — есть вероятность, что всё ещё обойдётся, но она невысока.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--d2bee94597437357e876" data-vnd="d2bee94597437357e876" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=d2bee94597437357e876" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Событие до слёз грустное, потому что сезон-2020/2021 должен был стать прорывным для Максима. Без разницы, где бы это случилось — в «Спартаке» или в другом клубе, но это обязательно случилось бы. В концовке прошлого чемпионата в «Крыльях» он продемонстрировал всей стране, как умеет играть и насколько много уникальных спортивных качеств имеет в своём арсенале, его выделяли почти все тренеры и специалисты по стране. Не было ни одного клуба, который не обратил бы на него внимание.

Спартак (Москва) Все о команде

Я почти уверен, что глаз на Глушенкова положил даже Станислав Черчесов. И если бы он получил достойную практику в сентябре-начале октября, то запросто мог бы быть вызван в главную сборную в следующем микроцикле. Максим полностью вписывается в типаж, востребованный в национальной команде: скоростной, неординарный, интенсивный футболист, умеющий работать на высочайших скоростях. В этом смысле он даже более «европейского» склада по сравнению с Андреем Мостовым, вызванным Черчесовым в сентябре.

А теперь… Теперь неизвестно, как долго продлится восстановление Глушенкова и, главное, каким он вернётся после повреждения — сохранит ли взрывную скорость и динамичность, будет ли так же бесстрашно лезть в стыки. Современные технологии и методики позволяют верить в лучшее — и мы обязательно будем верить. Жаль только, что из карьеры футболиста в ЗОЛОТОЕ для него время, когда он должен был совершить самый мощный скачок, может быть выкинуто минимум полгода.



И сейчас очень хочется понять, кто во всём этом виноват.

Имеем следующее: Глушенков вернулся с повреждением из расположения молодёжной сборной, где отыграл все 90 минут матча с Болгарией (2:0) и первый тайм игры с Польшей (0:1). Далее, 8 сентября, он прибыл в «Спартак» — и должен был пройти обследование. Сообщалось о травме колена и о том, что, скорее всего, разрыва «крестов» ему удалось избежать. Видимо, сустав был стабилен. О результатах обследования «Спартак» не сообщал.

11 сентября Тедеско заявил, что у Глушенкова развилась гематома, и накануне матча с ЦСКА он не тренировался в общей группе. Зато накануне кубковой игры с «Родиной», 15 сентября, уже тренировался — на видео чётко видно, что Максим работает вместе с партнёрами. Его колено на кадрах перемотано бинтом. В заявку футболист не попал, но генеральный директор клуба Газизов ещё раз, как и перед ЦСКА, подтвердил, что с футболистом всё хорошо и он занимается в общей группе.

И вот теперь, спустя 10 дней после первичного объявления о необходимости обследования, «Спартак» выявляет повреждение крестообразной связки. Ни в коем случае не хочется ни в чём обвинять клуб и медицинскую службу, для этого как минимум недостаточно информации — одни лишь её обрывки и домыслы.

Но хочется чётко узнать от красно-белых следующее.



1) Что за обследование было проведено 9—10 сентября — и было ли оно вообще проведено?



2) Почему футболист, у которого подозревали травму колена, проводил тренировки в общей группе? Его ничего не беспокоило? Врачи не заподозрили неладное?



3) Когда, по мнению медиков, всё-таки случился разрыв «крестов» — во время матча за молодёжку или уже в расположении клуба на тренировке?



Если «Спартак» расскажет обо всём этом, это будет как минимум правильно и честно. А Глушенкову мы желаем крепкого здоровья — и пока есть хотя бы минимальная вероятность благополучного сценария, мы в неё будем верить.