«Краснодар» разгромил «Химки», команды забили 9 голов на двоих
В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки».
В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки».
Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.
На 19-й минуте встречи Маркус Берг не реализовал пенальти, так как вратарь «Химок» Лантратов парировал мяч, однако швед первым успел на добивание, переправив мяч в ворота. Второй гол краснодарцев, спустя четыре минуты, забил Виктор Классон, получив пас от Берга в центре штрафной. На 27-й минуте Аршак Корян отыграл один мяч, забив ударом в девятку.
На 39-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Краснодара». Корян не сумел переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр указал, что надо перебить пенальти, и игрок «Химок»
Во втором тайме краснодарцы забили ещё три мяча — отличились Тонни де Вильена, Реми Кабелла и Даниил Уткин и Магомед