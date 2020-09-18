Текущие события
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Бавария
Шальке-04
80
Футбол. Премьер-лига
20:00
Краснодар
Химки
72
Футбол. Первый дивизион
19.09
СКА-Хабаровск
Балтика
Футбол. Еврокубки
10:00
Рига
Тре Фиори
10
Футбол. Первый дивизион
19.09
Томь
Волгарь
Футбол. Зарубежный
19.09
Эвертон
Вест Бромвич Альбион
Все события
Фоторепортажи
33«Рубин» Слуцкого отнял очки у ЦСКА в Москве
15Финал Лиги чемпионов: «Бавария» сильнее «ПСЖ»
22:08 (мск), источник: Чемпионат.com

«Краснодар» разгромил «Химки», команды забили 9 голов на двоих

В матче 8-го тура РПЛ «Краснодар» разгромил «Химки».

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Встреча проходила в Краснодаре на одноимённом стадионе и завершилась со счётом 7:2 в пользу хозяев.

На 19-й минуте встречи Маркус Берг не реализовал пенальти, так как вратарь «Химок» Лантратов парировал мяч, однако швед первым успел на добивание, переправив мяч в ворота. Второй гол краснодарцев, спустя четыре минуты, забил Виктор Классон, получив пас от Берга в центре штрафной. На 27-й минуте Аршак Корян отыграл один мяч, забив ударом в девятку.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар (Краснодар)

На 39-й минуте судья назначил пенальти в ворота «Краснодара». Корян не сумел переиграть Матвея Сафонова, однако арбитр указал, что надо перебить пенальти, и игрок «Химок» всё-таки отправил мяч в ворота. На 45-й минуте Классон оформил дубль — Реми Кабелла проник в штрафную гостей, не заметил на пути защитников и сделал передачу к линии вратарской, откуда Классон в касание направил мяч в ворота.

Российская Премьер-Лига

Во втором тайме краснодарцы забили ещё три мяча — отличились Тонни де Вильена, Реми Кабелла и Даниил Уткин и Магомед Шапи-Сулейманов.

Читайте также
Краснодар
7:2
Первый тайм: 3:2
Химки
 Самые фигуристые фитоняшки "Инстаграма"!
Девушка-боец потрясает не только красотой, но и нокаутами!
Как закалялась «Тампа». Через финал КС и оглушительные провалы
Овечкин требует у «Вашингтона» 12 млн? В это нереально поверить
У игрока «Спартака» серьезная травма. Кто за нее ответит
Тедеско против Слуцкого и другие: Топ-5 ставок выходных
«Краснодар» выставил девять иностранцев и забил семь голов
КС «Далласа» и «Тампы». Скандал в финале, великолепный Хабибулин
Неожиданные лидеры. В Сызрани стартовал первый этап Кубка России
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь