«Химки» с Исламбеком Куатом пропустили семь мячей и потерпели пятое поражение в РПЛ

«Химки» разгромно проиграли «Краснодару» в восьмом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

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У победителей голами отметились Маркус Берг (19-я минута), Виктор Клаэссон (23-я, 45-я), Тонни Вильена (53-я), Реми Кабелла (62-я), Даниил Уткин (74-я) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я). У проигравших дважды отличился Аршак Корян (27-я, 42-я — пенальти).

Куат вышел в стартовом составе «Химок», но был заменен на 85-й минуте.

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Как итог, подмосковный клуб проиграл пятый матч чемпионата при трех ничьих, расположившись на предпоследнем, 15-м месте. «Краснодар» в свою очередь, набрав 14 очков, поднялся с пятой строчки на третью.

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