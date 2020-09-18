«Химки» с Исламбеком Куатом пропустили семь мячей и потерпели пятое поражение в РПЛ
Но несколько голов его клуб отыграл.
Но несколько голов его клуб отыграл.
«Химки» разгромно проиграли «Краснодару» в восьмом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.
У победителей голами отметились Маркус Берг (19-я минута), Виктор Клаэссон (23-я, 45-я), Тонни Вильена (53-я), Реми Кабелла (62-я), Даниил Уткин (74-я) и
Куат вышел в стартовом составе «Химок», но был заменен на 85-й минуте.
Как итог, подмосковный клуб проиграл пятый матч чемпионата при трех ничьих, расположившись на предпоследнем, 15-м месте. «Краснодар» в свою очередь, набрав 14 очков, поднялся с пятой строчки на третью.
Отметим, что Куат подписал контракт с «Химками» в начале сентября. Текущий год он начинал в «Оренбурге», в который перешел из «Кайрата». 27-летний хавбек провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из