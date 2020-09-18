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22:17 (мск), источник: Vesti.kz

«Химки» с Исламбеком Куатом пропустили семь мячей и потерпели пятое поражение в РПЛ

Но несколько голов его клуб отыграл.

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«Химки» разгромно проиграли «Краснодару» в восьмом туре чемпионата России по футболу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча проходила в Краснодаре и завершилась со счетом 7:2 в пользу хозяев.

Российская Премьер-Лига

У победителей голами отметились Маркус Берг (19-я минута), Виктор Клаэссон (23-я, 45-я), Тонни Вильена (53-я), Реми Кабелла (62-я), Даниил Уткин (74-я) и Магомед-Шапи Сулейманов (89-я). У проигравших дважды отличился Аршак Корян (27-я, 42-я — пенальти).

Куат вышел в стартовом составе «Химок», но был заменен на 85-й минуте.

Краснодар (Краснодар)

Как итог, подмосковный клуб проиграл пятый матч чемпионата при трех ничьих, расположившись на предпоследнем, 15-м месте. «Краснодар» в свою очередь, набрав 14 очков, поднялся с пятой строчки на третью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что Куат подписал контракт с «Химками» в начале сентября. Текущий год он начинал в «Оренбурге», в который перешел из «Кайрата». 27-летний хавбек провел несколько матчей за новую команду в РПЛ, но клуб вылетел из премьер-лиги и стороны по обоюдному согласию расторгли контракт.

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Краснодар
7:2
Первый тайм: 3:2
Химки
"Химки" с Исламбеком Куатом пропустили семь мячей и потерпели пятое поражение в РПЛ
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