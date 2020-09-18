«Краснодар» выставил девять иностранцев, но всё равно вписался в лимит. И забил семь!

Источник: РИА "Новости"

«Краснодар» через четыре дня стартует в Лиге чемпионов — в первом матче раунда плей-офф сыграет дома против греческого ПАОКа. Матч с «Химками» стал последней репетицией для команды Мурада Мусаева. Причём очень ценной с точки зрения получения практики, ведь 7-й тур РПЛ «быки» пропустили из-за коронавируса в «Роторе».

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В основе хозяев вышли девять иностранцев: такое случилось впервые после введения нового лимита на легионеров! Но правило «8+17» краснодарцы, разумеется, не нарушили. В их заявке защитник Александр Мартынович — не легионер, так как представляет Беларусь. Из собственных воспитанников за «Краснодар» сыграл только голкипер Матвей Сафонов. Не об этом когда-то мечтал Сергей Галицкий.

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Если исходить из увиденного в матче с «Химками», по игре в атаке команда Мусаева готова к Лиге чемпионов, а по игре в обороне — нет.



«Краснодар» внешне легко забил два гола за 23 минуты. Первый — после пенальти, назначенного за игру рукой. Маркус Берг, нанося удар с «точки», проиграл дуэль вратарю Илье Лантратову, но сам же добил мяч в сетку.

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Вскоре преимущество команды Мусаева увеличил Виктор Классон. Швед впервые отличился после того, как восстановился от тяжёлой травмы. Здорово сыграл Берг, сделавший передачу на соотечественника в касание, а самому Классону потребовалось два касания для гола.

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При 2:0 хозяева потеряли концентрацию и пропустили два мяча за полтайма. Очень красивый гол забил Аршак Корян. Полузащитник «Химок» ушёл от соперника, после чего нанёс шикарный дальний удар в «девятку».

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На 42-й минуте судья Сергей Лапочкин назначил ещё один пенальти. Петербуржец после подсказки коллег с VAR подошёл к экрану и почему-то очень долго смотрел повтор. Трибуны устали ждать — принялись свистеть. В конце концов, Лапочкин решил, что попадание мяча в руку Тонни де Вильене тянет на одиннадцатиметровый. Сафонов отбил удар Коряна, однако Лапочкин потребовал перебить. Голкипер действовал с нарушением правил. Со второй попытке Корян забил, поменяв решение о том, куда бить.

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Тем не менее на перерыв «Краснодар» ушёл, ведя в счёте. Набравший хорошую форму Классон оформил дубль. В этом эпизоде высокий класс продемонстрировал Реми Кабелла, который втащил мяч в штрафную и сделал точную передачу на шведа.

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Во втором тайме участник Лиги чемпионов не стал снижать обороты и экономить силы. Вскоре после перерыва де Вильена завершил комбинацию, в ходе которой хозяева сделали четыре касания в воздухе. Краснодарцы наслаждались своей игрой!

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Впрочем, ещё более красивой получилась комбинация, когда «Краснодар» забивал пятый гол на исходе часа матча. В ней приняли участие Вандерсон, Классон и Кабелла. Француз довёл счёт до крупного.

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Голевую феерию продолжил вышедший на замену Даниил Уткин. Воспитанник «Краснодара» ловко разобрался в штрафной с Егором Данилкиным. Сперва гол Уткина отменили из-за офсайда, но система VAR исправила ошибку арбитров в поле.

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В конце концов, «Химкам» забил даже Магомед-Шапи Сулейманов: это его первое результативное действие с ноября 2019-го! Вингер также появился на поле со скамейки. По реакции Сулейманова было видно, что у него словно камень с души упал.

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«Краснодар» как минимум на сутки догнал в таблице «Спартак». До лидера «Зенита» — два очка. Кроме того, «быки» вышли на первое место в лиге по результативности.

«Химки» продлили безвыигрышную серию со старта сезона и остались в зоне вылета. Ниже команды Дмитрия Гунько только «Ротор».