Новиков будет руководить ФК «Динамо» в ближайших матчах
ТАСС, 18 сентября. Кирилл Новиков продолжит тренировать московский футбольный клуб «Динамо». Об этом специалист написал в Instagram.
ТАСС, 18 сентября. Кирилл Новиков продолжит тренировать московский футбольный клуб «Динамо». Об этом специалист написал в Instagram.
В четверг «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из еврокубков.
«Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену
«Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на
«Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской
Новиков был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2019 года, в прошлом сезоне клуб занял шестое место в чемпионате.