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23:00 (мск), источник: ТАСС

Новиков будет руководить ФК «Динамо» в ближайших матчах

ТАСС, 18 сентября. Кирилл Новиков продолжит тренировать московский футбольный клуб «Динамо». Об этом специалист написал в Instagram.

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В четверг «Динамо» в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы уступило тбилисскому «Локомотиву» со счетом 1:2 и вылетело из еврокубков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы вместе пережили сложный год и, конечно, рассчитывали вернуться на европейскую арену по-другому. Никаких оправданий я не ищу, о чем и сказал сегодня руководству клуба. У нас был непростой разговор, потому что не выполнена одна из главных задач на сезон и все, что было сделано за последнее время для имиджа “Динамо”, оказалось под ударом», — написал Новиков.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Благодарен клубному руководству, что, невзирая на понятное отношение к результату вчерашнего матча, основной акцент делают сейчас на ближайших играх и необходимости исправлять ситуацию. Этим и будем заниматься — я, тренерский штаб и все игроки. Без скидок на какие-либо факторы», — добавил он.

Российская Премьер-Лига

«Динамо» после семи туров занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 11 очков. В восьмом туре подопечные Новикова 21 сентября примут грозненский «Ахмат».

Новиков был назначен главным тренером «Динамо» в декабре 2019 года, в прошлом сезоне клуб занял шестое место в чемпионате.

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