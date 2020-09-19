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11ЦСКА одержал победу над «Спартаком» в московском дерби
09:33 (мск), источник: ТАСС

Попытка уйти в отрыв. «Зенит» постарается продолжить победную серию в матчах с «Уралом»

ТАСС, 19 сентября. Матчем между екатеринбургским «Уралом» и петербургским «Зенитом» продолжится восьмой тур чемпионата России по футболу. Другая запланированная на субботу встреча между «Ростовом» и «Ротором» не состоится из-за вспышки коронавируса в составе волгоградской команды.

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Источник: РИА "Новости"

«Зенит» лидирует в чемпионате России после семи туров, набрав 16 очков. В прошлом туре команда из Санкт-Петербурга на своем поле обыграла тульский «Арсенал» со счетом 3:1 и вернула первое место в таблице благодаря поражению «Спартака» от ЦСКА (1:3).

«Урал» с таким же счетом оказался сильнее «Химок», команда из Екатеринбурга располагается на 11-й строчке в таблице, имея в активе 9 очков. «Урал», в отличие от «Зенита», в четверг провел встречу группового этапа Кубка России против ульяновской «Волги» и одержал победу со счетом 3:0.

«Зенит» и «Урал» в рамках чемпионатов России встречались между собой 18 раз.

Екатеринбуржцы не одержали ни одной победы, проиграв 16 матчей. Встреча прошлого сезона в Санкт-Петербурге завершилась разгромной победой хозяев со счетом 7:1. В последний раз петербуржцы не смогли выиграть 9 августа 2017 года, встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе «Зенита» продолжают восстанавливаться после травм вратарь Андрей Лунев и нападающий Себастьян Друисси. Под вопросом остается участие в игре центрального защитника Ярослава Ракицкого. Встреча пройдет в Екатеринбурге и начнется в 16:30 мск. Главным арбитром матча назначен Сергей Карасев из Москвы.

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«Ротор» не сыграет во втором туре подряд

«Ротор» 12 сентября сообщил, что у семи футболистов клуба была обнаружена коронавирусная инфекция, после чего матч седьмого тура между «Ротором» и «Краснодаром» отменили. Позднее Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил «Ротору» техническое поражение в матче. «Ростов» 16 сентября направил президенту РПЛ Сергею Прядкину письмо с вопросами относительно проведения матча против волгоградцев. Лига подчеркнула, что решение о проведении встречи будет принято на основании соответствующего указания Роспотребнадзора по Волгоградской области.

В пятницу «Ротор» объявил, что не полетит на матч с «Ростовом».

Позднее РПЛ заявила, что игра не состоится 19 сентября. Футболисты «Ротора» проведут ближайшее время на самоизоляции. КДК РФС примет решение по матчу между «Ростовом» и «Ротором» 22 сентября.

«Ротор» в следующем туре 27 сентября примет казанский «Рубин». «Ростов» в этот же день на выезде сыграет с тульским «Арсеналом».

Ростов после семи туров идет на восьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 11 очков. «Ротор» с двумя очками располагается на последней позиции.

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