«Ротор» расторг контракт с Антоном Пискуновым

Ранее команда завершила сотрудничество с Мухаммадом Султоновым и Джано Ананидзе.



В 2017 году Пискунов покинул «Луч» из Владивостока и на правах свободного агента перешёл в «Ротор». В 70 матчах за волгоградский клуб забил три мяча и отдал пять результативных передач. В этом сезоне 31-летний игрок провёл четыре матча и получил одну жёлтую карточку. Антон дважды выводил команду на поле с капитанской повязкой.



В ходе розыгрыша Российской Премьер-Лиги сезона-2020/2021 Пискунов сначала перестал проходить в состав, а затем был переведён в дубль. В молодёжном первенстве России защитник провёл один матч и не совершил результативных действий.