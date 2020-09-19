Форвард Захави отказался от предложения «Локомотива»
Нападающий «Гуанжоу Фули» Эран Захави отказался от перехода в московский «Локомотив», сообщает Walla.
Нападающий «Гуанжоу Фули» Эран Захави отказался от перехода в московский «Локомотив», сообщает Walla.
По информации издания, «железнодорожники» предлагали израильскому форварду контракт с зарплатой €3−3,5 млн, однако игрок принял решение продолжить карьеру в ПСВ, где он будет получать €1,8 млн.
В нынешнем сезоне чемпионата Китая Захави принял участие в семи матчах, в которых забил четыре мяча и отдал результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл борьбу за форварда «Порту» китайскому клубу.