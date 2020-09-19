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16:53 (мск), источник: Газета.Ру

Форвард Захави отказался от предложения «Локомотива»

Нападающий «Гуанжоу Фули» Эран Захави отказался от перехода в московский «Локомотив», сообщает Walla.

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Источник: AP 2020

По информации издания, «железнодорожники» предлагали израильскому форварду контракт с зарплатой €3−3,5 млн, однако игрок принял решение продолжить карьеру в ПСВ, где он будет получать €1,8 млн.

Во время загрузки произошла ошибка.
Локомотив (Москва)

В нынешнем сезоне чемпионата Китая Захави принял участие в семи матчах, в которых забил четыре мяча и отдал результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» проиграл борьбу за форварда «Порту» китайскому клубу.

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