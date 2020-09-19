Глушенкову предстоит операция на колене из-за разрыва крестообразной связки

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21-летнему игроку потребуется операция, сообщает официальный сайт красно-белых.

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При этом у хавбека пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).

Спартак (Москва) Все о команде

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.