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16:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Глушенкову предстоит операция на колене из-за разрыва крестообразной связки

Дополнительное обследование полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.

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21-летнему игроку потребуется операция, сообщает официальный сайт красно-белых.

Во время загрузки произошла ошибка.

При этом у хавбека пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).

Спартак (Москва)

Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги и не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с красно-белыми действует до лета 2023 года.

В минувшем сезоне Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.

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