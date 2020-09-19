Глушенкову предстоит операция на колене из-за разрыва крестообразной связки
Дополнительное обследование полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
Дополнительное обследование полузащитника «Спартака» Максима Глушенкова показало разрыв передней крестообразной связки коленного сустава.
21-летнему игроку потребуется операция, сообщает официальный сайт
При этом у хавбека пострадало то же колено, которое он травмировал в матче молодёжной сборной России с Польшей в отборочном турнире чемпионата Европы 2021 года (0:1).
Глушенков перешёл в «Спартак» в январе 2019 года из «Чертаново». Сумма трансфера составила € 300 тыс. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 5 матчах Российской
В минувшем сезоне Глушенков выступал за «Крылья Советов» на правах аренды.