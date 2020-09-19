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18:48 (мск), источник: ТАСС

«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Екатеринбургский «Урал» сыграл вничью с санкт-петербургским «Зенитом» со счетом 1:1 в домашнем матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: ИТАР-ТАСС

Счет на четвертой минуте открыл капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Арбитры матча сначала отменили гол, так как посчитали, что Дзюба находился в офсайде, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) мяч был засчитан. На 69-й минуте счет сравнял Андрей Панюков.

В турнирной таблице РПЛ «Зенит» продолжает занимать первое место, набрав 17 очков и на два очка опережая идущий вторым «Сочи», у которого имеется игра в запасе. «Урал» с 10 очками идет 10-м.

В следующем туре «Зенит» 26 сентября примет «Уфу», «Урал» 27 сентября в гостях сыграет с грозненским «Ахматом».

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