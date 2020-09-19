«Урал» и «Зенит» сыграли вничью в матче чемпионата России

Счет на четвертой минуте открыл капитан «Зенита» и сборной России Артем Дзюба. Арбитры матча сначала отменили гол, так как посчитали, что Дзюба находился в офсайде, но после использования системы видеоассистента рефери (VAR) мяч был засчитан. На 69-й минуте счет сравнял Андрей Панюков.