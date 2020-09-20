Жиго отсутствует в заявке «Спартака» на матч РПЛ с «Рубином»

Встреча «Рубин» — «Спартак» пройдет в воскресенье в Казани и начнется в 16:30 мск. Жиго, до этого не пропустивший ни одного матча «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ, отсутствует в заявке «Спартака» на встречу. Вместо француза в центре обороны столичной команды сыграет Илья Кутепов, для него этот матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России.
Также со скамейки запасных «красно-белых» встречу с «Рубином» начнут нападающие Александр Кокорин и Александр Соболев, а также полузащитник Остон Урунов.
Стартовый состав «Спартака» выглядит следующим образом: Александр Максименко, Илья Кутепов, Георгий Джикия, Павел Маслов, Айртон Лукас, Роман Зобнин, Зелимхан Бакаев, Наиль Умяров, Алекс Крал, Эсекель Понсе, Джордан Ларссон.