«Зенит» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Лингардом
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов
Как отмечается в материале, другим претендентом на 27-летнего футболиста является лондонский «Тоттенхэм», переговоры между представителями двух клубов английской
В прошлом сезоне хавбек всего девять раз вышел в стартовом составе «МЮ» в чемпионате Англии, в 40 матчах во всех турнирах забил четыре гола.