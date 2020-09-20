«Зенит» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Лингардом

Как отмечается в материале, другим претендентом на 27-летнего футболиста является лондонский «Тоттенхэм», переговоры между представителями двух клубов английской премьер-лиги уже начались. ESPN утверждает, что Лингард готов сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.