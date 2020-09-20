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15:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Зенит» интересуется полузащитником «Манчестер Юнайтед» Лингардом

МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард входит в сферу интересов санкт-петербургского футбольного клуба «Зенит», сообщает ESPN.

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Источник: AP 2020

Как отмечается в материале, другим претендентом на 27-летнего футболиста является лондонский «Тоттенхэм», переговоры между представителями двух клубов английской премьер-лиги уже начались. ESPN утверждает, что Лингард готов сменить команду, чтобы получать больше игрового времени.

Во время загрузки произошла ошибка.
Зенит (Санкт-Петербург)

В прошлом сезоне хавбек всего девять раз вышел в стартовом составе «МЮ» в чемпионате Англии, в 40 матчах во всех турнирах забил четыре гола.

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