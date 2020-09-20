Газизов: Жиго пропустит матч с «Рубином» из-за микротравмы
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Фукс. Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч 8-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости, Сергей Фукс. Защитник московского «Спартака» Самуэль Жиго пропустит матч 8-го тура чемпионата России по футболу с казанским «Рубином»
Игра пройдет в воскресенье в Казани. Начало — 16:30 мск. Жиго, до этого не пропустивший ни одного матча «красно-белых» в нынешнем сезоне РПЛ, отсутствует в заявке «Спартака» на встречу. Вместо француза в центре обороны столичной команды сыграет Илья Кутепов, для него этот матч станет первым в нынешнем сезоне чемпионата России.
«Отсутствие Жиго в заявке на матч с “Рубином” связано с той же микротравмой,