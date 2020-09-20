«Сочи» потерпело первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Арсеналу»

Источник: РИА "Новости"

Воскресная встреча в Туле завершилась со счетом 3:2. В составе «Арсенала» дубль сделал Сергей Ткачев (20-я и 71-я минуты), еще один гол забил Эванс Кангва (45+3). У проигравших отличились Кристиан Нобоа (10, с пенальти) и Миха Мевля (65).

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Российская Премьер-Лига Все о турнире

«Сочи» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, и с 15 очками занимает третье место в чемпионате. «Арсенал», набрав восемь баллов, располагается на 12-й строчке.