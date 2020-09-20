«Сочи» потерпело первое поражение в сезоне РПЛ, уступив «Арсеналу»
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» нанесли поражение «Сочи» в матче восьмого тура Российской
МОСКВА, 20 сен — РИА Новости. Футболисты тульского «Арсенала» нанесли поражение «Сочи» в матче восьмого тура Российской
Воскресная встреча в Туле завершилась со счетом 3:2. В составе «Арсенала» дубль сделал Сергей Ткачев (20-я и 71-я минуты), еще один гол забил Эванс Кангва (45+3). У проигравших отличились Кристиан Нобоа (10, с пенальти) и Миха Мевля (65).
«Сочи» потерпел первое поражение в текущем сезоне РПЛ, и с 15 очками занимает третье место в чемпионате. «Арсенал», набрав восемь баллов, располагается на 12-й строчке.
«Сочи» в следующем туре 26 сентября примет «Краснодар», «Арсенал» на следующий день сыграет дома с «Ростовом».