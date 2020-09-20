Стало известно, сколько Манджукич будет получать в «Локомотиве»

Источник: Reuters

Источник утверждает, что 34-летний футболист уже договорился с российским клубом о двухлетнем контракте и осталось лишь утрясти формальности. Манджукич должен перейти в стан «железнодорожников» на правах свободного агента. Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаил», за который он выступал с 2019 года.

На прошлой неделе «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» согласовал размер зарплаты Манджукича, которая, по данным источника, составит 2,7 миллионов евро в год без учета бонусов.

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