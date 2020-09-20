Стало известно, сколько Манджукич будет получать в «Локомотиве»

Источник утверждает, что 34-летний футболист уже договорился с российским клубом о двухлетнем контракте и осталось лишь утрясти формальности. Манджукич должен перейти в стан «железнодорожников» на правах свободного агента. Последним клубом форварда был катарский «Аль-Духаил», за который он выступал с 2019 года.
На прошлой неделе «Чемпионат» сообщил, что «Локомотив» согласовал размер зарплаты Манджукича, которая, по данным источника, составит 2,7 миллионов евро в год без учета бонусов.
Ранее Манджукич защищал цвета «Ювентуса» (2015−2019), в составе которого он забил 44 мяча в 162 матчах, стал четырехкратным чемпионом Италии и трижды выиграл Кубок страны. Хорват также выступал в мадридском «Атлетико», мюнхенской «Баварии», немецком «Вольфсбурге», загребском «Динамо» и «Загребе». На счету Манджукича 33 гола в 89 матчах за сборную Хорватии, вместе с которой он стал серебряным призером чемпионата мира 2018 года в России.