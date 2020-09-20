«Локомотив» — «Тамбов»: стартовые составы на матч 8-го тура РПЛ
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тамбова» на матч 8-го тура РПЛ.
Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Тамбова» на матч 8-го тура РПЛ.
«Локомотив»: Гильерме, Рыбусь, Чорлука, Мурило, Живоглядов, Миранчук, Магкеев, Крыховяк, Камано, Эдер, Смолов.
Запасные: Коченков, Савин, Игнатьев, Лысцов, Сильянов, Райкович, Жемалетдинов, Рыбчинский, Куликов, Тугарев, Джорджевич, Лисакович.
«Тамбов»: Рыжиков, Рыбин, Ойеволе, Грицаенко, Шляков, Каплиенко, Чуперка, Карасёв, Тетрашвили, Обухов, Панченко.
Запасные: Чагров, Чичерин, Таказов, Головня, Килин, Кабахидзе, Балашов, Костюков, Онугха, Карапетян.