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18:30 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» в гостях обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

КАЗАНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Московский «Спартак» победил казанский «Рубин» со счетом 2:0 в гостевом матче восьмого тура Тинькофф — Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

Голом в составе победителей отметился Джордан Ларссон (4-я минута), еще один мяч в свои ворота забил защитник «Рубина» Михаил Меркулов (21). На 61-й минуте за второе предупреждение с поля был удален защитник «Спартака» Павел Маслов.

Ларссон с четырьмя мячами является лучшим бомбардиром «Спартака» в текущем сезоне РПЛ. В воскресенье 48 лет исполнилось его отцу — бронзовому призеру чемпионата мира 1994 года в составе сборной Швеции Хенрику Ларссону.

«Рубин» не может обыграть «Спартак» на своем поле с 20 апреля 2014 года (2:1), с тех пор казанский клуб в чемпионате дома потерпел четыре поражения от красно-белых и три раза сыграл вничью.

Победа позволила «Спартаку» подняться на вторую строчку в турнирной таблице, в активе команды Доменико Тедеско 17 очков в восьми турах. «Рубин» под руководством Леонида Слуцкого с 11 очками идет седьмым.

В следующем туре «Спартак» 26 сентября сыграет в гостях с «Тамбовом», «Рубин» на следующий день встретится на выезде с волгоградским «Ротором».

Рубин
0:2
Первый тайм: 0:2
Спартак
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