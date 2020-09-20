Гунько покинет «Химки»

Источник: Спорт РИА Новости

«Химки» в пятницу на выезде проиграли «Краснодару» со счетом 2:7 в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Под руководством Гунько, который возглавил команду перед стартом сезона, «красно-черные» в РПЛ трижды сыграли вничью, потерпели пять поражений и с тремя очками располагаются на 15-й строчке в турнирной таблице.

«Результат неудовлетворительный, завтра примем решение относительно сотрудничества и с тренерским штабом, и со спортивным директором, потому что все те решения по усилению команды, которые он принимал, ее не усилили, а, наоборот, ослабили. Мы думали, что Гунько сможет расти в “Химках”, но не получилось. Будем искать опытного тренера», — сказал Терюшков журналистам.