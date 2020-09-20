«Спартак» разобрался с «Рубином» Слуцкого и без Жиго. А Медведева, похоже, вновь ждет скамейка
Рекордсмен РПЛ начудил и привез гол в свои ворота.
Рекордсмен РПЛ начудил и привез гол в свои ворота.
В Казани «Спартак» чувствовал себя как дома. За сутки до матча московские болельщики исполнили хит МакSим «Знаешь ли ты» в центре столицы Татарстана, а на следующий день заполнили гостевой сектор стадиона настолько, насколько это было возможно в условиях пандемии. Казалось, активных спартаковских фанатов было даже больше, чем казанских.
При таком антураже «Спартак» без особых проблем справился с «Рубином». Гостям помогли отличная реализация и Никита Медведев, который привез гол в свои ворота.
Главной и единственной неожиданностью в старте «Спартака» оказалось отсутствие Жиго. Французский защитник
Как и Тедеско, Слуцкий был вынужден сделать одну перестановку в старте по сравнению с предыдущим матчем в РПЛ. Повод — дисквалификация Хвана. Корейский полузащитник получил две желтые карточки в игре с «Динамо», поэтому лишился возможности провести свой день рождения на газоне. Вместо него в центре поля пахал Дарко Йевтич.
В начале встречи казалось, что кубковый матч посреди недели «Рубин» пропустил. Услышав стартовый свисток, хозяева понеслись к чужим воротам. К голу был близок Кварацхелия, однако после серии крутых финтов он угодил в ногу Кутепова. «Спартак» оказался удачливее. В первой же атаке гости открыли счет — во время сутолоки в штрафной Ларссон щекой аккуратно закрутил мяч в ближнюю «девятку».
В первом тайме обе команды пытались душить друг друга прессингом. Получалось плохо, поэтому центр поля соперники преодолевали быстро, а позиционные атаки возникали довольно редко. Главным трендом развеселого контратакующего футбола в Казани стали навесы, которыми «Спартак» и «Рубин» злоупотребляли с особым энтузиазмом.
В такой игре соперники смотрелись одинаково уверенно, но успешнее действовали гости.
Чтобы выиграть первый тайм с удобной разницей в счете, «Спартаку» понадобился всего один удар в створ. Игроки «Рубина» тоже нанесли всего один точный удар. Но отличиться хозяева не смогли.
На старте второго тайма «Рубин» продолжил транжирить моменты. Однако к счастью для казанских болельщиков, облегчить жизнь их команде решил Маслов. Обладая желтой карточкой, защитник срубил Хвичу и отправился отдыхать. Забавно, но к тому моменту Гапонов уже стоял у бровки и был готов сменить одноклубника. Если бы Маслов обошелся без грубости, то замена наверняка бы состоялась. Но в итоге пришлось менять Ларссона — «Спартак» доигрывал матч вдесятером.
Концовка встречи в Казани прошла по закономерному сценарию. «Рубин» большими силами давил на ворота Максименко, а «Спартак» изредка убегал в контратаки. Тем не менее еще одного гола на стадионе в Казани болельщики так и не дождались. Казанцы снова устроили «фестиваль загубленных моментов» — Абильгор, например, не попал по воротам с линии вратарской. А в эпизодах, когда игроки «Рубина»
Благодаря победе «Спартак» поднялся на вторую строчку и сравнялся с лидером РПЛ «Зенитом» по набранным очкам (17). «Рубин» же теперь рискует после окончания тура опуститься на 10-е место.