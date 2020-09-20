Газизов прокомментировал информацию о дефиците «Спартака» по финансовому фэйр-плей
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что московский клуб в данный момент имеет отрицательный баланс по финансовому
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал информацию, что московский клуб в данный момент имеет отрицательный баланс по финансовому
— Появилась информация, что у «Спартака» дефицит по финансовому
— Не хотел бы обсуждать, это внутренняя кухня клуба. Давайте мы будем делать свою работу, болельщики будут поддерживать команду, а журналисты будут делать свою работу. Скажу одно: есть шороховатости в этом вопросе, но они некритические.
— «Спартак» может купить
— Не буду об этом говорить. (Артем Калинин).